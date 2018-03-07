РТКОММ обеспечил Камчатку скоростным спутниковым интернетом

РТКОММ представил в Петропавловске-Камчатском скоростной спутниковый интернет для дома и офиса под торговой маркой SenSat. Жители Камчатки могут подключить тарифы со скоростью до 45 Мбит/с.

Интернет доступен пользователям и бизнесу на удаленных или труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры.

Генеральный директор группы компаний РТКОММ Сергей Ратиев отметил, что SenSat является неологизмом, образованным от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник): «Слитно эти слова расположены для того, чтобы вызывать ассоциацию с сенсацией и технологическим прорывом, которым является способ предоставления услуги доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона, фактически перевернувшим представление о скорости и доступности спутникового интернета. Слово «спутник» в SenSat тоже обыгрывается и имеет двойной смысл – одновременно «спутник жизни» и космический аппарат».

Целевая аудитория SenSat, по словам Сергея Ратиева – активное взрослое платежеспособное население частной загородной и пригородной жилой застройки, где нет развитой оптической инфраструктуры: «Труднодоступных и просто удаленных регионов, не охваченных сотовыми сетями связи в нашей стране еще много, оптоволокно есть не везде. В то же время и там наблюдается устойчивый рост застройки как индивидуальным, так и малоквартирным жильем, населенным потенциальными пользователями спутникового интернета, - прокомментировал Сергей Ратиев. - При этом услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме».

Услуга скоростного спутникового интернета под ТМ SenSat предоставляется по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1».

На территории Камчатки услуги подключения осуществляет официальный дилер SenSat – компания «Морсвязьспутник» (г. Петропавловск-Камчатский).

Руководитель «Морсвязьспутника» Любовь Сытоленко отметила: «Стоимость приобретения оборудования в собственность – от 29990 руб. Но его можно взять и в аренду по стоимости от 750 руб/мес. Стоимость услуги – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с. У нас уже есть первые пользователи - физлица, которые подключились к этой услуге, как только узнали о ней. В первую очередь, они пользуются возможностями электронной почты и социальных сетей в своем загородном доме. Вторая группа пользователей, среди которых может быть востребована услуга – предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры. Спрос на услугу и динамика подключений – стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета SenSat как точку роста для нашего бизнеса».

Доставка комплектов подключения скоростного спутникового интернета SenSat осуществляется за счет конечного пользователя по тарифам выбранной службы доставки – либо самостоятельно, либо силами официального дилера в зависимости от решения клиента.