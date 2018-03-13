Сбербанк подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с Группой компаний «Мать и дитя»

Сбербанк, онлайн-сервис Docdoc (входит в Группу Сбербанк) и сеть многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в рамках развития первого федерального медицинского маркетплейса Docdoc.

Меморандум с первым стратегическим партнером маркетплейса — сетью многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя» — предполагает предоставление медицинских услуг центра через платформу Docdoc. В их числе — телемедицина для беременных и/или молодых мам, медицинские обследования, дородовое и послеродовое сопровождение, медицинское страхование (ДМС), лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Пациенты смогут воспользоваться услугами в формате телемедицины, не покидая своего дома или работы, или записаться на прием к специалисту в одном из учреждений растущей сети госпиталей и клиник «Мать и дитя» в 18 регионах России. Услуги будут доступны в том числе в рамках программы добровольного медицинского страхования (ДМС). Пользователи со всей России смогут получить услуги уже в июне 2018 г.

«Стратегическое соглашение о сотрудничестве — важный шаг в развитии нашего медицинского маркетплейса, с помощью которого все люди, проживающие в России, вне зависимости от того, являются они клиентами Сбербанка или нет, смогут воспользоваться медицинскими сервисами многих ведущих клиник России, в том числе и одного из флагманов рынка медицинских услуг ГК "Мать и Дитя"», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Мы запускаем федеральный проект и очень рады, что одним из первых наших партнеров стала крупнейшая сеть медицинских центров "Мать и дитя". Дополнительным плюсом станет то, что жители регионов смогут получить консультации востребованных московских специалистов. Заручившись поддержкой лидеров медицинской отрасли для каждой категории маркетплейса Docdoc, мы будем создавать продукт, где клиент имеет доступ к лучшим условиям рынка медицинских услуг», — сказал генеральный директор сервиса Docdoc Дмитрий Петрухин.

Марк Курцер, генеральный директор ГК «Мать и дитя», отметил: «Мы рады стать партнером Docdoc. Сотрудничество с данной крупной федеральной платформой позволит нам предоставить существующим и новым пациентам в различных уголках России новый инновационный способ воспользоваться нашими высококачественными услугами. Мы будем предоставлять как традиционные для нас специализированные услуги для женщин, так и более широкий спектр услуг для всех членов семьи. Благодаря нашему значительному опыту и развитой сети госпиталей и клиник в 18 регионах страны мы способны удовлетворить различные запросы вблизи мест проживания пациентов. При этом для их удобства мы будем также работать в формате телемедицины, придерживаясь новейшего тренда на нашем рынке».

В начале этого года сервис Docdoc и группа компаний Сбербанк приняли решение о запуске нового проекта — медицинского маркетплейса Docdoc. С его помощью пользователь может получить различные медицинские услуги и продукты в едином интерфейсе.

По данным аналитиков Сбербанка, к 2022 г. общий рынок услуг e-health будет быстро развиваться и составит более 238 млрд руб. Маркетплейс Docdoc планирует занять лидирующие позиции на этом рынке. Основными услугами, предоставляемыми через маркетплейс, будут запись к врачу, телемедицина, чекапы, покупка лекарств онлайн, продажа страховых полисов, медицинская карта, второе мнение, медицинский туризм, интеграции с носимыми гаджетами, а также медицинский консьерж.