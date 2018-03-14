First Line Software разработала сервис для мобильного приложения S7 Airlines

First Line Software, международная ИТ-компания, разработала сервис для мобильного приложения российской авиакомпании S7 Airlines, участника глобального авиационного альянса oneworld. Проект выполнен в петербургском центре First Line Software. Новый сервис расширяет возможности приложения S7 и позволяет пассажирам отслеживать свой багаж при перелетах рейсами авиакомпании.

Сервис создан на основе программного продукта BagJourney от компании SITA – международного поставщика ИТ-решений для авиатранспортной индустрии, в том числе для таких компаний, как Lufthansa, American Airlines, British Airways. Сервис отслеживает и анализирует данные о передвижении багажа во время авиаперелета. Они поставляются в формате отметок в системе SITA, что позволяет видеть местонахождение багажа в ключевых точках путешествия: при подготовке к вылету, при погрузке на борт, при прибытии в пункты пересадки и в аэропорт прибытия. Сервис собирает данные и преобразует информацию в удобный пользовательский вид.

«Мы рады участвовать в этом проекте. S7 Airlines –предоставляет пассажирам удобные и функциональные цифровые продукты и сервисы. При разработке решения для отслеживания багажа инженеры First Line Software использовали программные продукты мирового уровня, современные технологии, включая инструменты Big Data-аналитики», – сказал директор по развитию First Line Software Владимир Литошенко.

«S7 Airlines первой на российском рынке предлагает услугу отслеживания багажа. Наши пассажиры привыкли пользоваться современными цифровыми сервисами, которые делают путешествие более комфортным. Теперь в мобильном приложении они смогут увидеть, когда их чемодан прошел досмотр и погружен на борт. Мы планируем активно развивать этот сервис, особенно интересный тем, кто путешествует со стыковкой и оформляет багаж в аэропорту вылета сразу до конечного пункта. Уверена, пассажиры оценят возможность получить подтверждение, что их чемодан успешно перегружен на рейс до пункта назначения», – отметила Светлана Кулюкина, директор департамента пассажирского опыта S7 Group.