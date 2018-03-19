Первый «умный» газовый счетчик с технологией узкополосного интернета вещей одобрен на территории Евросоюза

«Умный» газовый счетчик серии RSE с технологией узкополосного интернета вещей на базе стандарта 3GPP, созданный компанией Pietro Fiorentini в партнерстве с Huawei и Terranova Software, был одобрен для использования на территории Евросоюза. Он стал первым на рынке «умным» газовым счетчиком на базе технологии узкополосного интернета вещей, который получил такое разрешение в соответствии с Директивой ЕС о радиооборудовании (Radio Emission Directive), Директивой об измерительных приборах (Measuring Instrument Directive) и Директивой об установке оборудования и работе в потенциально взрывоопасной среде (Installations in Explosive atmosphere).

«Открытые» лаборатории Huawei, специализирующиеся на технологии узкополосного интернета вещей (NB-IoT Open Labs), стали пре-интеграционной средой, где компания Pietro Fiorentini проводила испытания и изучала потенциальные возможности узкополосного интернета вещей, а также интеграцию комплексного решения до начала пробной и коммерческой эксплуатации.

Компания Terranova Software в рамках проекта разработала системы сбора данных и управления данными измерений и программу управления сетью, чтобы обеспечить органичное взаимодействие и полную интеграцию решения.

Pietro Fiorentini уже провела успешные практические испытания «умных» газовых счетчиков на базе технологии узкополосного интернета вещей в Италии, Испании, Китае, Португалии, Иране, Швеции, Ирландии, Литве, Эстонии и Польше. Теперь коммунальные предприятия могут управлять своими сетями более эффективно, выстраивая более рациональную и ответственную модель потребления.

«Мы гордимся тем, что стали первой компанией, получившей полный комплект разрешений, необходимых для вывода на рынок «умных» газовых счетчиков на базе технологии узкополосного интернета вещей. Мы уже сейчас готовы начать их серийное производство на наших фабриках, расположенных в Италии и Китае», – сказал Кристиано Нарди (Cristiano Nardi), исполнительный председатель Pietro Fiorentini.

«Huawei помогает операторам связи из разных стран в подготовке к коммерческому внедрению технологии узкополосного интернета вещей, – сказал Цзян Ванчэн (Jiang Wangcheng), президент направления IoT Solutions компании Huawei. – Узкополосный интернет вещей стратегически важен для многих отраслей, в том числе для коммунального хозяйства. Тот факт, что наши лаборатории Huawei IoT Open Labs помогают новым партнерам стать участниками экосистемы, в полной мере демонстрирует нашу приверженность этой идее. Страны Евросоюза обязались вывести на рынок почти 45 млн «умных» газовых счетчиков. Это значит, что около 45% европейских потребителей будут пользоваться ими к 2020 г».