IAB Russia представила подробную оценку рынка интернет-рекламы за 2017 год

В рамках ежегодной пресс-конференции АКАР, посвященной подведению итогов развития рекламной индустрии в 2017 году, были представлены данные по объему рекламы в средствах ее распространения.

Эксперты обсудили текущие факторы и тенденции, которые оказали влияние на развитие ключевых сегментов российского рекламного рынка. Алексей Беляев, вице-президент IAB Russia, председатель Индустриального Комитета IAB Russia по исследованиям выступил основным спикером по итогам развития в отрасли интернет рекламы.

Одновременно с выходом данных АКАР индустриальный комитет IAB Russia по исследованиям традиционно публикует подробною оценку интернет рекламы, включающую цифры по отдельным сегментам отрасли и квартальной динамике. Оценка проводилась в ключевых сегментах: performance, branding и сlassified.

Performance - доходы от продажи рекламы по модели «оплата за результат». В нем выделяются два подсегмента: Performance Search (реклама в результатах поиска Яндекса и Google) и Performance CPx (контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях, включая MyTarget, и рекламные сети Яндекса и Google AdSense). Branding - доходы от продаж рекламы по модели «оплата за выход рекламного сообщения». Это инструменты, ориентированные на решение имиджевых задач: традиционные баннерые позиции и растущий сегмент видеорекламы. Сегмент Classified включает затраты на рекламу в сервисах объявлений и маркетплейсах.

Объём сегмента Branding показал цифру в 34,3 млрд. руб., Performance - 132 млрд. руб., рынок Classifieds продемонстрировал рост в 20% и достиг отметки в 30 млрд. руб.

Максимальную динамику роста по итогам прошлого года показал сегмент Video: 26%, за ним следуют: Search- 25% , Banners- 23% и CPx- 19%.

Впервые IAB Russia публикует оценку рынка Digital Audio Ad объем которого по итогам 2017 года составил 155 млн. руб.

В 2016 году ассоциация IAB Russia представила новую методику оценки рынка online-рекламы, в которой объемы рынка сегментированы согласно модели ценообразования рекламных продуктов и бизнес-задач, которые они решают. Таким образом, обновленная методика отражает более полное и актуальное состояние рынка и распределение рекламных бюджетов по сегментам, а также соответствует международным стандартам IAB.

Алексей Беляев, вице-президент IAB Russia, председатель Индустриального Комитета IAB Russia по исследованиям, отметил: «В 2017 году стало совершенно очевидно, что в российской рекламе доминируют два основных медиа - интернет и ТВ. Именно в эти два коммуникационных канала рекламодатели вложили около 80% своих рекламных бюджетов. Опережающий рост Branding сегмента связан, на мой взгляд, с тем, что крупные площадки отработали и вывели на рынок ряд рекламных продуктов решающие весь спектр задач построения бренда, а крупные рекламодатели, освоили и успешно применяют современные цифровые технологии. Нужно особо отметить выделить продолжающийся рост рынка подсегмента видео-рекламы, связанный, как с ростом аудиторных показателей (объемов аудитории и время потребления видео в интернете) так и с появлением и распространением инструментов для измерения и подтверждения качества размещения рекламы. Продолжающийся рост performance сегмента при его обширной, более 70%, доле в общем объеме рынка интернет-рекламы обусловлен, в первую очередь, широким спектром доступных продуктов, наличием инструментов, позволяющих измерять рекламные кампании, а также продолжающимся развитием технологий. Если говорить о перспективах сегмента, то я бы отметил нереализованный пока в полной мере потенциал мобильных форматов рекламы. Продолжающийся рост доли mobile only аудитории, то есть людей, выходящих в сеть только с мобильных устройств и совершенствование рекламных продуктов и технологий привлекают внимание и интерес рекламодателей и позволяют надеяться на то, что мобильная реклама будет драйвером роста в рынка в ближайшее время. Кроме того, можно рассчитывать на продолжение развития видеорекламы, в частности в социальных сетях и outstream форматах».

Борис Омельницкий, президент IAB Russia, сказал: «Главная цифра по итогам 2017 года — это рост рынка интерактивной рекламы в 22%. Анализ динамики по кварталам показывает, что несмотря на бурный рост рынка во второй половине 2016 года, в 2017 году также удалось поддержать значительные темпы роста. Если говорить про сегменты, то в разделе performance рекламы радует, что поисковая реклама продолжила рост с динамикой в 25%. Это подтверждение того, что поисковая реклама эффективна и востребована со стороны рекламодателей. Если говорить про брендинговые инструменты, то закономерным является рост видеорекламы на 26% в год, которые следует за ростом видеосмотрения в интернете. По итогам 2017 года во второй раз был оценен рынок классифайдов в интернете, который составил 30 млрд. руб. и показал рост в 20% к 2016 году. Эта оценка была собрана из официальных источников, биржевых отчетов и мнений экспертов. Мы надеемся, что игроки рынка классифайдов будут активнее участвовали в работе IAB Russia, предложат свои дополнения и по итогам 2018 года мы сможем дать более точную оценку».