Vivaldi и DuckDuckGo обеспечат конфиденциальность в интернете

Vivaldi и DuckDuckGo объявили о сотрудничестве в области улучшения защиты приватности пользователей в интернете. Сегодня Vivaldi стал первым браузером, в котором можно установить DuckDuckGo в качестве поисковой системы по умолчанию для приватных окон Private Windows.

Использование приватного окна в Vivaldi обеспечивает повышенную безопасность при просмотре веб-сайтов, поскольку при этом в браузере не сохраняется история посещённых страниц, файлы cookies и временные файлы.

Открыв приватное окно в новой версии браузера Vivaldi, пользователи увидят DuckDuckGo в качестве поискового ресурса по умолчанию. Теперь, в отличие от пользователей других браузеров, они смогут не только сохранять конфиденциальность при работе в сети, но и осуществлять поиск информации в безопасном режиме. Интеграция поискового ресурса в браузер поднимает заботу о безопасности данных пользователей Vivaldi на новый уровень, не позволяя сторонним ресурсам собирать информацию о пользователях браузера.

«Мы рассматриваем право на защиту частной жизни как одно из основных прав человека и поэтому действия пользователя не должны отслеживаться, независимо от того, находится он в сети или нет», — отметил Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner), исполнительный директор Vivaldi Technologies.

Недавно проведенный компанией DuckDuckGo опрос в США показал, что вопросы приватности крайне важны и 24% взрослых американцев предпринимают конкретные шаги по защите своих личных данных при работе в интернете.

«Нынешняя ситуация требует свободного развития интернета, в котором должно быть меньше рисков слежки и утечек конфиденциальных данных. Многие пользователи опасаются, что их персональные данные могут стать доступными для посторонних, поэтому сейчас необходимо защитить нашу личную жизнь. Мы рады объединиться с DuckDuckGo в создании решений, гарантирующих бережное отношение к личной информации пользователей», — отметил Йон фон Течнер.

В отличие от других поисковых систем, DuckDuckGo не собирает личные данные пользователей и не делится ими.

«Многие пользователи думают, что если открыть браузер в приватном режиме, то их поиск никто не сможет отслеживать, однако это совсем не так, — отметил Габриэль Вейнберг (Gabriel Weinberg), исполнительный директор и основатель DuckDuckGo. — Новая интеграция с Vivaldi позволит получить ту защиту персональных данных, которую пользователи действительно ожидают в приватном режиме».

Vivaldi – это браузер, гибко настраиваемый под каждого пользователя. Vivaldi предлагает больше функций, чем любой другой современный браузер. Среди основных функций расширенное управление вкладками – возможность группировки вкладок, их размещения в одном окне одновременно, перетаскивания и закрепления, боковая панель для быстрого доступа к закладкам, загрузкам, отображения вкладок в виде дерева, просмотра истории и любимых сайтов; встроенные функции, включая снимок экрана, заметки и просмотр свойств картинок, история посещений веб-сайтов со статистикой и диаграммами, по которой пользователь может определить свои привычки просмотра сайтов, настройка интерфейса браузера с помощью тем пользователя и других элементов, сочетания клавиш и жесты мышью для быстрого управления браузером.