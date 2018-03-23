«Яндекс» запустил «Частные сделки» для автоматизированной закупки медийной рекламы

«Яндекс» объявил о запуске платформы «Частные сделки» для автоматизированной закупки медийной рекламы на сайтах. С ее помощью рекламные агентства смогут запускать в «Яндекс.Директе» кампании на нужных им площадках.

Открытое бета-тестирование платформы начнётся во втором квартале 2018 года, но доступ к ней уже можно получить по заявке.

«С начала марта любое рекламное агентство может размещать медийную рекламу в Директе. С помощью гибкой системы таргетирования можно добраться до нужной аудитории — не думая о том, на какой площадке состоится контакт. Но для имиджевых целей бывает важно разместить рекламу на конкретном сайте, даже в определённом месте. Мы сделали так, чтобы рекламные агентства смогли решить обе эти задачи в одном интерфейсе», — сказал коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков.

Когда рекламное агентство работает с каждым сайтом отдельно, бывает сложно сопоставить результаты размещения. На рынке нет единого представления о том, что считать показом. Например, одни сайты засчитывают показ, если человек видел половину баннера, а другие — если хотя бы фрагмент. Кроме того, у каждой площадки свои таргетинги и настройки. С появлением «Частных сделок» рекламные агентства смогут размещать рекламу на разных площадках, а настраивать и оценивать её эффективность с помощью одних и тех же инструментов «Яндекс.Директа».

Новая платформа позволяет размещать рекламу на сайтах, которые используют сервис ADFOX. Владельцы этих сайтов смогут разгрузить своих сотрудников — им не нужно будет вручную размещать баннеры партнёров. Материалы будут попадать на сайт из «Яндекс.Директа», причём уже проверенные «Яндексом».

Сотрудник просто формирует в привычном интерфейсе ADFOX предложение для рекламных агентств, которые видят его в интерфейсе Директа. Владелец сайта сможет выбрать, будет ли агентство конкурировать за каждый показ с рекламодателями из внешних сетей или получит приоритет над ними.

«Яндекс.Директ» — это сервис, который позволяет рекламодателю проводить самые разные рекламные кампании. С его помощью можно решить множество задач — от привлечения новой аудитории до удержания клиентов. «Директ» размещает рекламу на страницах результатов поиска «Яндекса» и на сайтах рекламной сети. Потенциальные клиенты видят рекламу на компьютерах, смартфонах и Smart TV.

ADFOX — это технологическая платформа, которая позволяет управлять рекламным трафиком на сайте, проводить кампании любой сложности и создавать многофункциональные рекламные сети. С помощью ADFOX можно собирать статистику и оценивать эффективность рекламных и PR-кампаний. Платформой активно пользуются медиаплощадки, рекламодатели и рекламные агентства.