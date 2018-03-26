DPD запустила онлайн-сервис доставки крупногабаритных грузов для e-commerce

DPD, негосударственный оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, объявил о запуске сервиса доставки крупногабаритных грузов DPD Online Max. По заявлению компании, впервые федеральный перевозчик представляет специализированный продукт для крупногабаритных отправлений сегмента В2С с удобной и гибкой тарификацией.

По услуге DPD Online Max можно отправить посылку весом до 1 тыс. кг с габаритами 350х160х180 см. И даже если размеры и вес посылки превышают максимальные, это не повод для отказа от сервиса: в этом случае возможность и стоимость пересылки согласовываются дополнительно.

DPD Online Max станет возможным решением для доставки бытовой техники, мебели, детских и спортивных товаров, а также товаров DIY из интернет-магазинов. Тариф на услугу зависит от веса посылки и города назначения и начинается от 150 руб. без учета НДС. География доставки — более 18 тыс. населенных пунктов России.

Чтобы тяжелую посылку, заказанную клиентом в интернет-магазине, подняли на нужный этаж, необходимо подключить опцию «Доставка крупногабаритных посылок». Ее стоимость не зависит ни от этажа, на котором расположена квартира покупателя, ни от наличия лифта в здании. Сейчас опция доступна в 21 крупнейшем городе РФ, со временем число городов будет расти.

«Еще пару лет назад доля крупногабарита в онлайн-торговле была достаточно скромной и могла незначительно увеличиваться в период промо-активностей. Сейчас же ситуация изменилась, этот сегмент демонстрирует устойчивый рост, — отметила Мария Зайцева, директор по развитию сервисов B2C DPD | SPSR. — Поэтому у рынка e-commerce есть ярко выраженная потребность в сервисе, который сможет обеспечивать доставку таких товаров. Запуск услуги DPD Online Max позволит эту потребность удовлетворить».