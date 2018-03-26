«Почта России» оснастила московские отделения связи бесплатным Wi-Fi

«Почта России», федеральный почтовый оператор, запустил тестовый проект по оснащению отделений почтовой связи бесплатным wi-fi. На первом этапе беспроводной интернет будет доступен для клиентов 46 наиболее проходимых отделений почтовой связи Москвы.

О наличии Wi-Fi информируют специальные наклейки. Подключиться к сети можно с помощью любого мобильного устройства — смартфона, планшета или ноутбука. Для подключения нужно выбрать Russian_Post_Free из списка доступных подключений и пройти авторизацию.

Установка Wi-Fi в отделениях связи позволит клиентам быть в курсе актуальных предложений Почты России, в любое время получать нужную информацию и оставаться на связи. Проект реализуется совместно с «ЭР-Телеком Холдингом» (под брендом «Энфорта).

В случае успеха пилотного проекта он будет расширен и на другие крупные города России.