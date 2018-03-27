Банк «Санкт-Петербург» выдал первую онлайн-гарантию

Банк «Санкт-Петербург» совместно со стратегическим партнером ВБЦ запустил новый онлайн-сервис, который позволяет корпоративным клиентам оформить банковскую гарантию в течение одного рабочего дня. 21 марта 2018 г. в банке была выдана первая онлайн-гарантия на исполнение контракта в рамках 44-ФЗ с помощью нового сервиса.

Подача заявки происходит дистанционно через онлайн-сервис партнера. В банк попадают заявки, уже прошедшие предварительную оценку. Сотрудники банка оперативно проверяют заявку по условиям контракта и правоспособности клиента и формируют предложение для клиента. Технологическое решение онлайн-сервиса и автоматизированная система скоринга позволяет довести срок рассмотрения заявки и принятия решения до одного часа. От клиента не требуется обеспечение и открытие расчетного счета. Банк предоставляет онлайн-гарантии на сумму от 200 тыс. до 20 млн руб. на обеспечение участия в конкурсе, а также на возврат аванса и исполнение контрактов (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ).

«Проектной команде удалось реализовать задачу по внедрению инновационного для банка продукта менее, чем за 3 месяца, – сказал вице-президент Банка «Санкт-Петербург», куратор корпоративного блока Вячеслав Ермолин. – Была проведена большая работа по интеграции программного обеспечения банка с онлайн-сервисом партнера, утверждены новые методики оценки рисков, разработаны условия продукта и инструкции для всех участников процесса. Благодаря вовлеченности и слаженной работе всех подразделений, задействованных в проекте, мы смогли предложить удобное и быстрое решение. Уверен, представители бизнеса оценят его в ближайшее время».