Банк «Восточный» обнулил комиссии за платежи в интернет-банке и мобильном банке

Банк «Восточный» обнулил комиссии за оплату наиболее востребованных услуг в интернет-банке и мобильном банке. Теперь без комиссии можно оплатить услуги ЖКХ, сотовую связь и телекоммуникационные услуги, налоги и штрафы, интернет-заказы, образовательные и другие популярные виды услуг.

«Платежи в дистанционных каналах из удобной дополнительной услуги давно превратились в повседневную необходимость, поэтому банк "Восточный" постоянно расширяет ассортимент доступных нашим клиентам предложений. Кроме того, мы делаем все возможное, чтобы продуктовые изменения были максимально привлекательными для наших клиентов. А что может быть привлекательнее, чем удобный сервис без комиссии?», – отметил Владимир Кудряшов, директор по комиссионному, пассивному и инвестиционному бизнесу банка «Восточный».

Развитие сервисов дистанционного обслуживания клиентов является одной из стратегических задач банка «Восточный». Ранее, в январе 2018 г., банк «Восточный» интегрировал сервис автоплатежей за коммунальные услуги с единой общероссийской системой ГИС ЖКХ, в которой отражаются данные обо всех задолженностях потребителей за пользование услугами газоснабжения, отопления, электричества, водоснабжения, содержания и ремонта жилья. Оплата совершается автоматически, а по факту совершения платежа банк «Восточный» передает в ГИС ЖКХ информацию об оплаченных коммунальных услугах, что существенно экономит время клиентов. В рамках сервиса «Автоплатеж ЖКУ» операции также проводятся без комиссий.