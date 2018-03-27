«Лаборатория Касперского»: каждая пятая компания в России становится жертвой DDoS-атак случайно

Как показало исследование «Лаборатории Касперского», каждая пятая компания в России случайным образом становилась жертвой DDoS-атак. В ходе опроса 21% респондентов отметили, что их организация не являлась прямой целью DDoS-атаки, но все равно пострадала. Любопытно, что более трети компаний (34%) при этом до сих пор не используют никакой защиты от DDoS, потому что считают, что они не представляют интереса для злоумышленников.

Помимо этого, аналитики отмечают увеличение риска столкновения с DDoS-атакой. По данным опроса, в прошедшем году 42% российских компаний назвали причиной киберинцидента именно DDoS. В 2016 г. этот показатель был в два раза ниже – 22%.

По мнению трети респондентов (31%), DDoS-атака проводится злоумышленниками, чтобы нарушить нормальную операционную деятельность компании. Около четверти опрошенных (23%) считают, что это происки конкурентов. А каждый пятый участник исследования (19%) уверен, DDoS используется, чтобы отвлечь внимание IT-служб от других атак, которые направлены на компанию в это же время.

«Пугающе большой процент компаний все еще продолжает думать, что DDoS-атаки – это то, что вряд ли случится с ними. Но реальность доказывает обратное. Даже если организация не является изначальной целью киберпреступников, это отнюдь не означает, что угроза непременно обойдет ее стороной. Ни один бизнес сегодня не может быть уверен в кибербезопасности, если не принимает реальных мер для обеспечения собственной защиты», – отметил Алексей Киселев, руководитель проекта Kaspersky DDoS Protection в России.

Чтобы помочь бизнесу защититься от DDoS-атак независимо от их целей и происхождения, «Лаборатория Касперского» разработала Kaspersky DDoS Protection — комплексное решение, которое содержит инструменты для минимизации угрозы. Теперь Kaspersky DDoS Protection доступно не только большим компаниям, но и представителям малого и среднего бизнеса — специально для них была запущена линейка KDP Connect.