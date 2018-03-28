ММТ и «Гемотест» интегрировали телемедицину и диагностику

«Мобильные Медицинские Технологии» (ММТ) и «Лаборатория Гемотест» объявили об интеграции, которая в рамках целевых программ позволит пользователям по всей России не только дистанционно консультироваться с врачами, но и проходить лабораторные исследования без дополнительной оплаты.

В рамках сотрудничества партнеры разработали 20 специальных программ, включающих наиболее востребованные комплексы исследований, в том числе полное ежегодное обследование для взрослых и детей, общий лабораторный скрининг, комплексы «Биохимия» и «Ранняя диагностика атеросклероза». Комплексы диагностических исследований будут включены в страховые продукты. Пользователи смогут не только дистанционно консультироваться с врачом по страховке, но и получать направление на исследования в отделения «Лаборатории Гемотест» по всей России без привязки к конкретной клинике или региону. Исследования будут включены в стоимость страховки, результаты анализов будут доступны пользователю в его личном кабинете.

Розничная стоимость годовой страховки с базовым набором лабораторных исследований, куда входит неограниченное количество консультаций с терапевтом или педиатром, а также общий анализ мочи и общий анализ крови с лейкоцитарной формулой начинается от 3 тысяч рублей. Потребительская стоимость исследований в «Гемотест» составит соответственно 300 рублей и 800 рублей, включая стоимость взятия крови. Круглосуточные дистанционные консультации с терапевтом или педиатром через сервис «Онлайн Доктор» без страховки – от 800 рублей.

В планах ММТ также предоставление возможности направления на лабораторные исследования для пользователей, не подключенных к партнерским страховым программам.

Планируется старт продаж специального продукта, который предназначен для комплексного контроля и поддержания хорошей физической формы мужчин и женщин. Каждый его покупатель, сможет получать консультации терапевта, пройти лабораторное исследование, включающее все показатели состояния здоровья, значимые для занимающихся спортом и фитнесом, проконсультироваться по его итогам и получить полноценные, основанные на лабораторных исследованиях рекомендации специалиста.

Ориентировочная розничная цена такого продукта составить около 8-9 тысяч рублей. Только лабораторные исследования, включенные в этот комплекс, стоят при их самостоятельной покупке 6000 рублей, а каждая консультация врача в московском регионе обойдется примерно в 1500 рублей, в то время как комплексный продукт включает неограниченное количество консультаций дежурного терапевта.

«Подобная интеграция – это еще один шаг к доступности высоких технологий в лабораторной диагностике пациентам из регионов, в том числе из небольших населенных пунктов. Проект значительно расширяет возможности онлайн взаимодействия врача и пациента, – сказала исполнительный директор «Лаборатории Гемотест» Ольга Абрамович. – Благодаря интеграции, врач удаленно назначает комплексное исследование пациенту, то есть формирует онлайн-заказ, который поступает непосредственно в лабораторное отделение. Пациенту достаточно перед сдачей биоматериала просто назвать номер заказа».

Разрабатывая комплексы анализов для проекта интеграции, «Гемотест» опирался на собственные аналитические данные. В общей сложности, лаборатория выполняет более 55 млн тестов в год.

Основа бизнеса «Лаборатория Гемотест» – заказы частных клиентов: этот сегмент дает 83% объема продаж компании, который в 2016 составил 3,4 млрд рублей. Самым востребованным среди пациентов уже не первый год являются комплексное исследование биохимии крови и «Госпитальный комплекс», включающий диагностику основных опасных инфекций.

По статистике, за три года работы сервисов удаленных консультаций компании ММТ лабораторные исследования рекомендуются примерно 80% пользователей. При дистанционной консультации, как и при очной, для сбора анамнеза и получения наиболее полной картины врачу необходимо увидеть результаты общих клинических и биохимических анализов крови и мочи, а также специализированных высокотехнологичных исследований. На сегодняшний день около 85% онлайн-обращений поступает из российских регионов, при этом к дежурным терапевтам и педиатрам обращается около 70% всех пользователей сервиса.

Для запуска интеграции с лабораториями компания ММТ создала собственный микро-сервис MMTLAB – облачное решение, позволяющее отправлять и получать данные от лабораторий в режиме реального времени. Решение может быть адаптировано под различные ИТ-инфраструктуры и позволяет регулировать скорость передачи данных от каждого подключенного партнера.

«В России огромное количество городов, где не хватает квалифицированных врачей, и связка «врач-исследование» − оптимальное сочетание, которое очень востребовано. На формирующемся рынке телемедицины важно постоянно развивать спектр услуг. Сотрудничество с «Лабораторией Гемотест» − это уникальное партнерство, позволяющее предоставлять клиентам медицинское сопровождение в масштабах страны», − отметил Денис Юдчиц, сооснователь и генеральные директор ММТ.

В мировой практике уже существуют примеры подобных интеграций. Американский телемедицинский проект Teladoc в начале 2017 года запустил сотрудничество с лабораториями Analyte Health, в рамках которого терапевтам и пользователям онлайн-сервиса становятся доступны результаты анализов для подтверждения предполагаемого диагноза. Крупнейшие лабораторные сети США Quest Diagnostics и LabCorp сделали доступными назначение и получение результатов анализов для клиентов телемедицинского провайдера Doctor on Demand.

Сотрудничество ММТ и «Гемотест» служит примером технологических изменений в отрасли, дающих населению возможность получить не только консультативную врачебную поддержку с применением телемедицинских технологий, но и решить вопросы с поиском и направлением на необходимые обследования.

На сегодняшний день в сервисе «Онлайн Доктор» консультируют более 150 врачей 40 медицинских специальностей.