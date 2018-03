«Кино Mail. Ru» определил самые популярные фильмы по видеоиграм в России

«Кино Mail. Ru», агрегатор легального онлайн–видео, пользователи которого выставили фильмам и сериалам более 17 млн оценок, выяснил, какие фильмы по видеоиграм наиболее популярны и любимы в России.

Самым рейтинговым фильмом оказался блокбастер Дункана Джонса «Варкрафт» (2016). Фильм по игровой вселенной компании Blizzard провалился в американском прокате, зато на отечественных экранах собрал более 1,3 млрд руб. и получил от пользователей «Кино Mail.ru» оценку 7,7 из 10.

Следом за «Варкрафтом» – первый фильм хоррор-эпопеи Пола Андерсона «Обитель зла» (2002), который также был оценен в 7,7 балла, но уступил по количеству оценок. В начале века эта картина с Миллой Йовович заложила новые стандарты жанра игровых экранизаций. Вторая часть франшизы – «Обитель зла: Апокалипсис» (2004) – повторила успех оригинала и замкнула ТОП-5 самых рейтинговых фильмов по играм. Все остальные продолжения киносериала получили более низкие оценки.

«Бронзу» разделили две экранизации игровых сериалов, появившихся в 90-е на PC и консолях. Первый из них – провалившийся в мировом прокате фэнтези–экшн «Принц Персии: Пески времени» (2010). Тем не менее, в России эта картина от студии Джерри Брукхаймера по нынешнему курсу собрала более 1,2 млрд руб. и получила высокий балл от пользователей – 7,5. Второй фильм – культовая «Смертельная битва» (1995) все того же Пола Андерсона cо знаменитым криком «Mortal Kombat!» в титульном саундтреке и Кристофером Ламбертом в роли бога грома Райдена.

Если говорить о ТОП-5 самых популярных фильмов по видеоиграм (по количеству оценок), то «Варкрафт», «Обитель зла» и «Принц Персии» оккупировали нижнюю часть рейтинга. Лидируют же первая часть «Лары Крофт» – «Расхитительница гробниц» (2001) – c Анджелиной Джоли и «Жажда скорости» c Аароном Полом в роли уличного гонщика. Интересно, что 90% всех оценок экранизации Need for Speed – региональные, в Москве этот фильм оказался не популярен среди пользователей.

«Мы видим, что экранизации лучших игровых сериалов, независимо от их качества, пользуются в России успехом, даже если не получают любви зрителей и критиков в других странах. Например, российские сборы "Варкрафта" составляют половину от американских, "Принца Персии" – четверть. Фильмы, которые по рейтингам на Западе занимают последние места, у россиян, напротив, имеют достаточно высокие оценки. Потому мы можем прогнозировать хорошие кассовые сборы и оценки картине "Первому игроку приготовиться!", где оказались собраны персонажи сразу нескольких известных геймерских франшиз, а также другим игровым экранизациям ближайшего будущего», – отметила руководитель «Кино Mail.Ru» Екатерина Староверова.