Solar Security сообщила о приходе майнеров на смену шифровальщикам

Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, опубликовал сводный отчет Solar JSOC Security flash report за второе полугодие 2017 г.

Во второй половине 2017 г. средний поток событий ИБ составил 8,243 млрд событий (в первом полугодии – 6,156 млрд). Из них около 1,27 тыс. в сутки – события с подозрением на инцидент (231,623 тыс. за полгода). Это примерно на 28% больше, чем в первом полугодии 2016 г. Примерно каждый шестой инцидент был классифицирован как критичный – то есть потенциально ведущий к финансовым потерям на сумму свыше 1 млн руб., компрометации конфиденциальной информации или остановке критичных бизнес-систем. С каждым годом доля критичных инцидентов неуклонно растет. Если в первом полугодии 2015 г. этот показатель составлял 8,1%, то во втором полугодии 2017 – уже 15,5%.

Число атак на компании с 2014 г. увеличилось в среднем на 26%. Во второй половине 2017 г. большая часть всех инцидентов (86,7%) происходила днем, однако, если говорить о критичных внешних инцидентах, то в 58,7% случаев они происходили ночью. Это самый высокий показатель за последние четыре года.

Отдельно в отчете рассматриваются инциденты, составляющие Kill Chain – цепь последовательных действий киберпреступника, направленных на взлом инфраструктуры и компрометацию ключевых ресурсов компании. Во второй половине 2017 г. первым этапом сложной атаки чаще всего служила социальная инженерия (65% против 54% в первом полугодии 2017). Пользователи открывали вредоносные вложения и проходили по фишинговым ссылкам, тем самым скачивая вредоносное ПО, которое служило целям киберпреступников.

Исследователи отдельно отмечают резкое распространение программного обеспечения для майнинга криптовалют наряду со столь же заметным сокращением инцидентов, связанных с вирусами-шифровальщиками. Количество последних снизилось примерно на треть. Среди возможных причин приводятся сокращение числа массовых атак, а также смещение фокуса злоумышленников с деструктивного влияния на информационные системы организаций в сторону более прямой монетизации атак (например, с использованием тех же майнеров).

«Любопытно, что в отношении майнингового ПО заметна определенная отраслевая специфика заражений. Так, в банках майнеры чаще всего обнаруживаются на рабочих станциях, куда они доставляются в рамках пакетов вредоносного ПО через почту или зараженные сайты. За пределами финансового сектора ситуация обстоит иначе: в среднем в каждой третьей организации мы фиксируем инциденты, когда майнеры на серверном оборудовании компании устанавливают непосредственно сотрудники ИТ-департамента», – отметил Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

В целом внешние злоумышленники чаще всего атакуют веб-приложения организаций (32,3%), в 22,8% они прибегают к brute-force и компрометации учетных данных внешних сервисов клиента, еще в 22,1% случаев – пытаются внедрить в организацию вредоносное ПО.

Инциденты, связанные с действиями внутренних злоумышленников, распределились следующим образом: утечки конфиденциальных данных – 48,2%, компрометация внутренних учетных записей – 22,6%, нарушение политик доступа в интернет – 8,2%.

Во второй половине 2017 г. существенно (с 25,6% до 31,3%) возросло количество инцидентов, виновниками которых были ИТ-администраторы компаний. Сюда относятся и утечки конфиденциальной информации, и несоблюдение политик информационной безопасности ИТ-подразделением, что зачастую вызвано слабым контролем над ним или умением ИТ-специалистов обходить технические средства защиты.