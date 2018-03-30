«Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced

В преддверии Чемпионата мира по футболу «Мегафон» презентовал ускоренную версию стандарта четвертого поколения LTE-Advanced и рассказал о перспективах его развития на территории Татарстана.

Жителям Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги и еще 20 населенных пунктов Татарстана теперь доступен мобильный интернет по технологии LTE-Advanced, максимальные скорости которого могут достигать 300 Мбит/с.

Это стало возможным благодаря использованию дополнительных полос частот в диапазоне 2600 МГц и запуску специального программного обеспечения. В результате сеть оператора позволяет четырехкратно увеличить скорости интернет-доступа для своих абонентов.

«Развитие сети сегодня обусловлено, в первую очередь, растущей потребностью абонентов в передаче данных и трендом на цифровизацию. Среднемесячный объем мобильного трафика на пользователя по итогам 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 г. на 50%. Сейчас абоненты тарифной линейки «Включайся!» используют в среднем до 8 ГБ трафика в месяц», – сказал Андрей Золотарев, директор отделения компании «Мегафон» по Республике Татарстан.

В 2017 г. претерпела значительные изменения и структура абонентских устройств, используемых в татарстанской сети оператора. В 3 раза увеличилось количество смартфонов, способных работать в сети LTE-Advanced. Это современные устройства последних моделей мировых производителей высокого ценового сегмента. Вместе с тем прирост количества смартфонов с поддержкой 4G/LTE по отношению к прошлому году составил 79%.

В рознице ассортимент устройств, поддерживающих технологию LTE-Advanced, постоянно расширяется. К примеру, интернет на новых скоростях смогут оценить владельцы смартфонов Samsung Galaxy S8/8+, Lenovo Moto Z, Apple iPhone 6/7/8/Х, ASUS ZenFone 3/4, LG Q6a, Nokia 9, HTC U11 и других.

«Наблюдая скоростные изменения на рынке телекоммуникаций, мы ставим перед собой в качестве одной из приоритетных задач на 2018 г. обеспечение качественной и надежной связи для гостей и организаторов Чемпионата мира по футболу-2018. При помощи масштабной инфраструктуры, организованной «Мегафоном» в регионе, и современных технологий мы сделаем связь и мобильный интернет комфортными для обмена эмоциями наших абонентов-болельщиков, где бы они ни находились», – сказал Андрей Золотарев.