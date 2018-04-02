«Алмател» предлагает страхование недвижимости и гражданской ответственности

«Алмател» запустил новый сервис – страхование недвижимого имущества и гражданской ответственности. Проект реализован в партнерстве со страховой компанией ВСК.

Абонентам «Алмател» теперь доступны не только интернет, цифровое телевидение и телефония, но и три вида страховых продуктов: «Эконом» (от 50 руб./мес.), «Классик» (от 100 руб./мес.) и «Премиум» (от 200 руб./мес.). Программы позволяют застраховать отделку, оборудование и конструктивные элементы квартиры, дома, а также покрывают гражданскую ответственность владельцев жилья перед третьими лицами. Стоимость программы зависит от страхового покрытия по программе.

Преимуществом услуги является то, что для оформления страховки абонентам «Алмател» не надо ехать в офис компании, предъявлять подробную информацию о себе и собирать справки. Не требуется и проведение осмотра имущества. Достаточно зайти в личный кабинет на сайте almatel.ru, заполнить форму регистрации и внести месячный платеж. Страховой полис тут же будет сформирован в личном кабинете, и начнет действовать с первого числа следующего месяца.

«При разработке продуктов и услуг мы стремимся полностью удовлетворить потребности клиентов в общении, развлечении, комфорте и безопасности. Возможность застраховать квартиру или коттедж онлайн, не выходя из дома, полностью укладывается в философию «Алмател», - сказал генеральный директор компании Александр Гадалов.

«Мы рады предложить свои услуги клиентам «Алмател» и защитить их имущество от наиболее часто случающихся непредвиденных событий. Страховой полис предусматривает денежную выплату, которую можно потратить на ремонт и восстановление своего жилья», – отметил заместитель генерального директора ВСК по розничному страхованию Александр Тарновский.

Абоненту не обязательно оформлять страховку на год и оплачивать весь полис разовым платежом. Небольшая фиксированная сумма может списываться с единого счета абонента помесячно, при этом действие услуги автоматически пролонгируется.

В дальнейшем «Алмател» планирует расширять перечень страховых продуктов.