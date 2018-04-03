«Финам» запустил торговлю через MetaTrader 5

«Финам» открыл для своих клиентов возможность проведения операций с помощью новой торговой платформы – MetaTrader 5.

«Финам» в рамках единого торгового счета подключил новую торговую платформу. Теперь у клиентов компании появилась возможность торговать на биржах MOEX, SPB Exchange, NYSE и NASDAQ через MetaTrader 5.

Единый торговый счет в Финам позволяет работать на нескольких площадках с одного брокерского аккаунта. Клиенту не нужно открывать новый счет для каждого рынка, а в качестве обеспечения могут выступать имеющиеся ценные бумаги. Торговля заемными средствами облагается единой ставкой вне зависимости от рынка.

«Наша ключевая задача – обеспечить высокий уровень сервиса для наших клиентов и создать комфортные условия работы с предлагаемыми продуктами. Начало работы с новой версией платформы MetaTrader как раз и призвано решить эту задачу, упростить проведение биржевых операций и повысить их эффективность. С MetaTrader 5 трейдер может сосредоточиться на торговых операциях, избегая лишних действий и экономя свое время. Новый продукт MetaQuotes Software поможет нашим клиентам обеспечить высокий уровень защиты капитала и получения дохода», – сказал руководитель Департамента бизнес-поддержки торговых систем ГК «Финам» Дмитрий Анциферов.