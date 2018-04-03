В Москве пройдет крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли

ECOM Expo'18, крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли, пройдет 23 и 24 мая в Сокольниках (Москва).

ТОП-240 провайдеров технологий 2018 г., которые заметно повысят продажи интернет-магазина. Экономьте свое время и выбирайте лучших. Все подрядчики для любого участка e-commerce в одном месте. Получите полезные бизнес-контакты и четкий срез актуальных предложений и технологий для онлайн-торговли.

В этом году выставка впервые для удобства разделена на несколько тематических зон: взаимоотношения с клиентами, доставка и логистика, маркетинг и продвижение, платежи и финансы, сайт и бэк-офис, управление ассортиментом и другие.

Для тех, кто только планирует открытие интернет-магазина, ECOM Expo обязательна к посещению. Здесь можно подобрать все для запуска интернет-магазина - от платформы для создания сайта до провайдера услуг доставки.

3 потока бизнес-программы и 5 партнерских конференций. Будут обсуждаться инновации в маркетинге, мобильной коммерции, видео в e-commerce, логистических решениях, тонкостях приема платежей и многом другом.

Это большой праздник, встреча давних друзей, где можно вдохновиться на год вперед, пообщаться в расслабленной обстановке, поучаствовать в конкурсах от компаний и выиграть крупные призы.

Мероприятие проводится в седьмой раз, с каждым годом только набирая обороты и привлекая к себе больше внимания: в 2018 г. ожидается уже 10 тыс. участников из самых разных уголков: Азия, Прибалтика, Восточная Европа, Россия.

Выставка пройдет 23–24 мая 2018 г. в КВЦ «Сокольники» (Москва).

Для сотрудников интернет-магазинов и ритейл-компаний посещение выставки – бесплатно по предварительной регистрации на сайте!