Assist подключил платежный сервис для мобильного оператора life:) в Беларуси

Assist объявил о том, что абоненты белорусского оператора мобильной связи life:) получили возможность оплачивать услуги онлайн без комиссии. Сервис предоставлен компанией Assist Belarus (филиал группы компаний Assist) и «АСБ Беларусбанк».

Пополнить счет можно на сайте life.com.by при помощи банковских карт Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ. Помимо данных банковской карты абонентам нужно ввести также номер телефона и e-mail, на который будут отправляться электронные чеки и информация о платеже. Система отслеживает, правильно ли введен номер телефона и лицевой счет, что исключает ошибочный перевод. После первой успешной оплаты платежная информация сохраняется и в дальнейшем пополнение счета производится в один клик.

«Мы рады отметить, что крупные компании Беларуси выбирают платежное решение от Assist. Cо своей стороны, Assist предоставляет партнерам надежный, современный и безопасный сервис приёма платежей по картам VISA, MasterCard и БЕЛКАРТ, выпущенных любым банком мира без ограничений, а также круглосуточную техническую поддержку», – отметил директор Assist Belarus Вячеслав Сенин.

Assist с 1998 года обеспечивает прием электронных платежей для крупнейших российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и электронных кошельков Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney.