«Научный логистический центр» стал эксклюзивным агентом погодных сервисов WNI в России

Японская Weathernews Inc. (WNI) и российский «Научный логистический центр» (НЛЦ) подписали договор о сотрудничестве, согласно которому НЛЦ становится эксклюзивным агентом WNI на территории Российской Федерации.

Сделка открывает для российской компании доступ к погодным сервисам одной из крупнейших в мире частных компаний.

Weathernews предоставляет различные сервисы на основе прогнозирования погоды для различных целей – от управления мультимодальной логистикой, до развития ресурсов (разработка нефти и газа на шельфе) и проведения спортивных и иных мероприятий.

Weathernews Inc. (WNI) со штаб-квартирой в Токио, Япония - глобальный оператор, предоставляющий различные гидрометеорологические сервисы практически всем отраслям экономики, на суше, море и в небе. Имеет несколько глобальных центров по всему миру, группировку из 2 собственных спутников и суперкомпьютер, обрабатывающий метеоданные по собственному алгоритму.

«Научный логистический центр» (НЛЦ), головной офис в Москве, Россия –компания, занимающаяся разработкой комплексных IT решений для управления логистикой и активами, созданием ситуационных логистических центров и различных инновационных продуктов на основе распределенных реестров. Компания работает с крупнейшими логистическими операторами, владеет большим портфелем решений в области автоматизации логистики.