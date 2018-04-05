OFD.RU представил сервис для автоматизации расчета арендных ставок в торговых центрах

OFD.RU, российский оператор фискальных данных, разработал сервис, который позволяет определять стоимость аренды площадей в торговых центрах (ТЦ) в зависимости от оборота торговых точек на основе данных онлайн-касс. Решение работает со всеми кассами, подключенными к любым операторам фискальных данных в России.

Продукт Renta рассчитан как на владельцев крупных ТЦ, так и на небольших арендодателей, которые либо уже применяют, либо планируют внедрить систему динамического определения арендной ставки, не зависимо от того, к каким операторам подключены онлайн-кассы в ТЦ. По оценкам OFD.RU, в России, в зависимости от типа, работает порядка 2-3 тыс. торговых центров, из них в Москве – от 300 до 500.

На данный момент в секторе торговой недвижимости используется две основные системы оплаты арендуемых площадей. Первая система – традиционная, когда ставка аренды фиксируется договором и уплачивается арендатором вне зависимости от результатов работы магазина в составе объекта. И вторая система – ставка как процент от оборота. Данная система становится все более популярной, но ее внедрению препятствуют отсутствие автоматизированных решений для расчета выручки арендатора, большие затраты на технические и нетехнические методы контроля корректности предоставляемой информации и избыточная нагрузка на персонал торгового центра. Сейчас арендаторы либо ежемесячно вручную заполняют данные о продажах и передают их владельцам площадей, либо ТЦ сами запрашивают отчеты о закрытии смен от касс у арендаторов для последующих расчетов.

В среднем на один торговый центр приходится порядка 150 онлайн-касс. Средние затраты в год на обслуживание одной кассы по модели динамического определения арендной ставки составляют 18 тыс. руб. Решение OFD.RU полностью автоматизирует эти процессы, оптимизируя трудозатраты и значительно сокращая расходы ТЦ.

При этом ни владельцам ТЦ, ни самим торговым точкам не нужно менять выбранного оператора фискальных данных или проводить какие-либо значимые изменения в работе касс.

Продукт Renta от OFD.RU позволяет торговым центрам на основе данных об объеме продаж, зафиксированных онлайн-кассами, проводить различного рода аналитику, влияющую на работу ТЦ в целом: автоматически определять стоимость аренды площадей, в динамике в режиме реального времени детально анализировать покупательское поведение, прогнозировать эффективность маркетинговых акций, учитывать сезонность и праздники при планировании рекламных активностей, реконструкции или ремонта помещений, которые зависят от количества посетителей в течение года, а также оценить, насколько якорные арендаторы влияют на посещаемость торгового центра. Арендаторы за счет гибкого подхода к определению арендой ставки в зависимости от объема продаж, могут сгладить сезонные падения спроса.

Арендодатель может сравнивать выручку за любой период по каждой торговой точке. Динамика выручки показана в виде графиков; также отчет можно выгрузить в формате excel. Владельцы сетей торговых центров в одном интерфейсе могут администрировать все имеющиеся объекты, сравнивать доходность по площадям и т.п. Аналитику можно проводить по категориям «Торговый центр», «Бренд», «Тип товаров», «Этаж» или создать свою.

«Мы оцениваем текущий объем рынка в 1,9 млрд руб. Это огромные деньги и огромные трудозатраты для арендодателей, практикующих динамическую ставку от оборота. Наше решение позволяет сократить расходы ТЦ. Оно разработано для тех торговых центров, которые не просто сдают квадратные метры, а строят совместный бизнес с арендаторами. "Умный" торговый центр анализирует проводимые им маркетинговые активности, качество предлагаемых со своей стороны услуг покупателям, формирует выбор торговых точек, продумывает их совместимость друг с другом и т.д. Все эти параметры влияют на количество покупателей, а те, в свою очередь на выручку и стоимость аренды. Выиграют те владельцы площадей, которые умеют грамотно анализировать эти данные и управлять ими. Предполагаю, таких компаний может быть 20-30% от общего числа ТЦ. Renta – это еще один шаг к цивилизованной торговле. Решение OFD.RU универсально и может быть применимо для любого торгового центра», – отметил Антон Румянцев, директор OFD.RU.