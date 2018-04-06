MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS

MCN Telecom произвел интеграцию с системой управления сайтами UMI.CMS, теперь присоединившейся к списку существующих партнеров, с которыми на текущий момент у оператора связи завершена интеграция: amoCRM, retailCRM, «Битрикс24» и пр.

Интеграция c UMI.CMS предоставляет клиентам платформы инструмент, объединяющий в едином сервисе два продукта: обратный звонок (callback) и онлайн-консультант, который дает возможность бесплатно в режиме реального времени получить консультацию менеджера, задав вопрос в чате, отслеживать целевые действия посетителей, считать статистику по диалогам и звонкам.

«Мы заботимся о наших клиентах и стремимся к тому, чтобы UMI.CMS удовлетворяла наиболее широкому кругу потребностей. Для этого стараемся интегрироваться с наиболее прогрессивными и актуальными сервисами. Теперь в числе наших партнеров есть и MCN Telecom, которые проявили себя как современная компания с душевным и ответственным подходом к делу» – отметил Константин Лобанов, руководитель отдела по работе с партнерами «Юмисофт».

Виджет MCN Telecom доступен в Личном кабинете UMI.CMS и UMI.Market – каталоге приложений на сайте. «Мы реализовали виджет UMI.CMS и планируем до конца апреля завершить интеграцию c Roistat. Наши клиенты – ключевая ценность и главная составляющая бизнеса. Чем обширнее список партнеров, деятельность которых позволяет предлагать нашим абонентам разнообразный функционал, тем больше шансов предвосхитить ожидания наших клиентов и улучшить клиентский опыт», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.