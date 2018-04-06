OFD.RU и РАЭК: средний чек в онлайн-магазинах на 20% выше, чем в офлайне

Средний чек в онлайн-магазинах по всей России составляет 844 руб., в то время как средняя сумма покупки в офлайне не превышает 675 руб. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных OFD.RU, который входит в топ-5 ОФД России, подключивших 90% рынка онлайн-касс. Аналитика проведена при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в марте 2018 г. на основе 97 млн чеков от онлайн-магазинов, напрямую передающих данные в OFD.RU.

Наибольший средний чек на онлайн-покупки в Ненецком автономном округе – 1804 руб. На втором месте – Москва со средней суммой покупки в 1315 руб., на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ – 1286 руб.

Как отметил директор OFD.RU Антон Румянцев, большие расходы на покупки в интернет-магазинах в НАО и ХМАО объясняются в первую очередь высоким уровнем доходов населения.

«По данным Росстата, в 2016 г. средняя зарплата в НАО составляла 69 956 руб., в Москве – 59 203 руб., а в ХМАО – 44 162 руб. Немаловажную роль играет также труднодоступность северных территорий. Находясь в отдалении от массовых логистических схем, стоимость доставки товаров в Ненецкий и Ханты-Мансийский округа выше средней по России. Что касается Москвы, то тут интерес к покупкам в интернете традиционно высок – москвичи экономят время и деньги, чтобы не стоять в пробках и очередях, не тратить ресурсы на поиски нужного товара в торговых центрах и получить товар по наиболее привлекательной цене», – сказал Антон Румянцев.

В ТОП-10 регионов по уровню среднего чека в онлайн-магазинах также вошли Удмуртия – 1219 руб., Камчатский край – 1169 руб., Краснодарский край –1082 руб., Ямало-Ненецкий автономный округ – 1064 руб., Тюменская область – 1026 руб., Адыгея – 1020 руб. Десятку замыкает Республика Татарстан со средним значением 969 руб.

Самый маленький средний чек в Ингушетии и Крыму – 258 и 227 руб. соответственно.

На сегодняшний день OFD.RU обработал более 2,7 млрд чеков. Из них 97 млн (с суммарным оборотом более 82 млрд руб.) приходится на онлайн-магазины. Клиенты компании – более 40 тыс. юридических лиц по всей России.