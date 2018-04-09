Сбербанк и «Право.ru» объявили о запуске сервиса по банкротствам

Сбербанк и «Право.ru» объявили о запуске сервиса Bankro.TECH, который призван облегчить работу с проблемными активами для кредиторов, банков, налоговых инспекций и других специалистов.

Bankro.TECH позволит вести дела о банкротствах в едином интерфейсе, хранить в структурированном виде все необходимые данные и документы, прогнозировать и формировать стратегии по работе с проблемными активами, взаимодействовать с другими кредиторами, а также планировать и контролировать события: получать актуальный статус по делам и отслеживать исполнение задач сотрудниками.

«Мы вместе с нашим партнером создаем продукт, который позволит автоматизировать большую часть работы кредиторов в банкротстве, уникальный по своему функционалу, не имеющий аналогов не только в России, но и, возможно, на мировом рынке», — сказал вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

«Около года мы работали над совместным проектом для автоматизации процедуры банкротства — Bankro.TECH. Объединив знания и опыт флагмана инновационных и digital-технологий Сбербанка с технологиями "Право.ru", пионера LegalTech в России, мы создали действительно уникальный продукт и очень крутое решение для профессионалов рынка банкротств. Теперь проблемы, связанные с ведением реестра кредиторов, формированием реестра имущества и проведением собраний навсегда останутся в прошлом», — отметил генеральный директор и сооснователь «Право.ru» Алексей Пелевин.

Система автоматически формирует список требований кредиторов из определений суда о включении в реестр, рассчитывает процент голосов, формирует отчеты для кредиторов о количестве и состоянии процедур на любую дату и период времени. Сервис также дает возможность создавать типовые процессуальные документы и собственные сценарии отслеживания по спискам компаний или судам.

Bankro.TECH агрегирует данные о банкротах, участниках процедур и судебных событиях из публично доступных источников, а также интегрирован с юридическими сервисами «Мой Арбитр» и Casebook.