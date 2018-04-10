«Платформа ОФД» запустила бесплатную регистрацию касс в ФНС через ОФД

«Платформа ОФД» запустила услугу по упрощенной регистрации кассы в ФНС России. Теперь вся процедура постановки на учет контрольно-кассовой техники производится в личном кабинете ОФД без перехода в Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Услуга не требует дополнительных оплат. Сервисом уже начали активно пользоваться предприниматели сектора ЕНВД и ПСН.

В рамках федерального закона 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники, любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующие в работе онлайн-кассу, в обязательном порядке должны производить процедуру постановки кассового аппарата на учет в налоговой инспекции.

Функционал регистрации ККТ реализован в разделе «Кассы» (пункт «Регистрация в ФНС») личного кабинета «Платформа ОФД» lk.platformaofd.ru.

Подробная инструкция по работе с новой услугой также размещена на сайте «Платформа ОФД», в раздел «Помощь».

«В нашей системе более 400 тысяч касс. Мы видим, что новый сервис востребован. Он позволяет поставить кассу на учет в ФНС через личный кабинет «Платформа ОФД» в режиме одного окна, одновременно проходя процедуру регистрации в налоговой инспекции», - отметил Алексей Баров, генеральный директор компании «Платформа ОФД».