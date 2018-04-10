Softline стала дистрибутором электронных учебников «Просвещения» для российских школ

Группа компаний Softline, международный поставщик ИТ-решений и сервисов, подписала соглашение с Группой компаний «Просвещение» на распространение электронных версий школьных учебников. Соглашение позволит Softline увеличить число клиентов в образовательном сегменте за счет предложения школам массового и недорогого продукта. «Просвещению» альянс с Softline поможет увеличить долю электронных версий учебников в структуре продаж издательства.

Softline продает учебники по подписочной модели через веб-портал. Технологическая основа портала – платформа Aggregion. Это российская разработка, которая автоматизирует лицензионный процессинг и делает цепочку дистрибуции максимально прозрачной и удобной для всех участников.

На портале можно заказать электронные версии всех учебников из федерального перечня. В отличие от традиционных печатных, электронные учебники имеют дополнительные интерактивные материалы, тренажеры и контрольные задания. Электронные учебники можно устанавливать на компьютеры и планшеты. Срок действия лицензий – от 1 года до 5 лет.

«Сотрудничество с "Просвещением" открывает для Softline новые возможности в школьном сегменте. Мы впервые начинаем продажу электронных учебников, это очень хорошее дополнение к продуктам нашего портфеля для образования. Цифровое образование невозможно без электронных учебных пособий, поэтому мы ожидаем большой спрос на эти продукты у клиентов. Электронные учебники мы продаем в цифровом сторе платформы Aggregion, которая автоматизирует процесс продаж на всех этапах – от заказа и генерации лицензий до подготовки бухгалтерских документов, поэтому система заказов для клиентов максимально удобна», – сказала Екатерина Паршина, заместитель директор департамента федеральных проектов группы компаний Softline.

«Нам импонирует инновационный подход к продаже контента и программного обеспечения, который Softline применила в рамках проекта по сотрудничеству со школами. Электронная площадка, где есть все, что нужно школам, а также автоматизация процесса продаж - это слагаемые успеха нашего совместного проекта. Уверен, такой подход оправдает себя в рамках стратегической цели, которая сводится к увеличению доли электронных версий учебников в структуре выручки "Просвещения"», – сказал Алексей Шатилов, руководитель департамента развития электронного обучения издательства «Просвещение».