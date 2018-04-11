«Яндекс» научился определять, откуда звонят пользователю

В мобильном приложении «Яндекс» появился автоматический определитель номера. Теперь люди могут видеть, из какой организации им звонят. Также приложение предупреждает о нежелательных звонках — например рекламных.

Когда человеку звонят с номера, которого нет в его телефонной книге, приложение первым делом сверяется с базой «Яндекс.Справочника» — сейчас там пять миллионов организаций. Если находится совпадение, на экране телефона появляется название и род деятельности компании. Это работает даже для пропущенных вызовов.

Если номера нет в «Справочнике», приложение обращается к базе отзывов, которые оставляют пользователи поиска. Отзывы об абонентах помогают выявить подозрительные номера, которые могут быть связаны с мошенничеством или рекламой, а также вполне безобидные — например, телефон банка или интернет-провайдера. Обо всех таких абонентах «Яндекс» тоже сообщает пользователю.

Иногда приложение просит человека оставить отзыв о каком-нибудь номере — например, если с него совершают много звонков разным адресатам. Так можно помочь другим людям защититься от нежелательных вызовов.

Определитель номера работает в приложении «Яндекс» для устройств на базе Android.