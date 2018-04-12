CloudPayments запустил прием платежей Google Pay на сайтах и в мобильных приложениях

CloudPayments, российский платежный сервис, подключил платежную систему Google Pay для клиентов. С сегодняшнего дня всем клиентам доступна возможность приема платежей через Google Pay непосредственно на своем мобильном сайте.

Виджет CloudPayments автоматически дает доступ всем партнерам к приему платежей через Google Pay. Если карта пользователя использовалась в любом из продуктов экосистемы Google под логином и пользователь согласился сохранить ее, то пользователю при заходе на мобильный сайт или приложение с устройства на ОС Android будет предложено провести оплату без ввода данных карты

Ранее CloudPayments в числе первых в России подключил возможность оплаты Google Pay в приложении. Пилотный проект был осуществлен с агрегатором доставки цветов Flowwow. Таким образом, CloudPayments позволяет партнерам оплату через Google Pay как на мобильных сайтах, так и в мобильных приложениях.

Услуга интеграции Google Pay предоставляется бесплатно, включена в пакеты для всех новых клиентов и автоматически доступна всем нынешним партнерам CloudPayments.

Google Pay (ранее Android Pay) — разработанная Google система электронных платежей с мобильных устройств (смартфонов, планшетов и умных часов), работающих под операционной системой Android.

«Вместе с CloudPayments мы 7 марта первыми в России подключили оплату в приложении через Google Pay. Менее чем за месяц доля Google Pay в приложении составила 25% от всех оплат через платежные системы производителей телефонов и продолжает неуклонно расти», — отметила Вера Моденова, Руководитель клиетского отдела Flowwow.com

«Мы всегда стремимся первыми предоставлять нашим клиентам самые свежие решения, доступные на рынки. Отмечу, что разнообразие и удобство способов оплаты не только повышает продажи наших партнеров, но и увеличивает лояльность потребителей: партнеры регулярно получают благодарности клиентов за внедрение удобных им решений», – сказал Константин Ян, CTO CloudPayments.