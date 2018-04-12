«Русский Стандарт» обновил мобильное приложение для Android

Банк «Русский Стандарт» представил обновленное приложение RSB Mobile – Мобильный банк для Android, в нем еще больше возможностей для решения финансовых вопросов.

Клиенты банка получили возможность видеть всю историю Push-уведомлений, которые теперь сохраняются в новом разделе приложения.

Кроме того, теперь и в мобильном приложении для Android появилась возможность отслеживать статус всех заявок клиента: текущие статусы заявок можно посмотреть в «Журнале операций». Например, клиент может уточнить статус запроса на оформление карты, внешний перевод и другие операции.

Еще одно удобное нововведение – теперь при конвертации валют сумма списания и зачисления в валюте отображается перед совершением операции.

Новая версия RSB Mobile для Android уже доступна для скачивания в магазине Google Play.