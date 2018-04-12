«Зарядье» выбрало решение Aruba от HPE для бесперебойной работы Wi-Fi сети

Aruba, производитель продуктов и решений для сетей нового поколения, объявил о завершении работ по развертыванию беспроводной сети в парке «Зарядье». Партнером, отвечающим за техническую реализацию проекта, выступила компания «Ланит-Интеграция».

Открытый в сентябре 2017 г. парк «Зарядье» является одним из самых масштабных проектов России по созданию уникального пространства, гармонично сочетающего природный ландшафт, высокие технологии и архитектуру на площади более 10 гектаров.

Работы по построению беспроводной сети, начиная с разработки оптимального технологического решения и до запуска тестовой зоны, велись несколько лет. Стратегическое расположение парка, специфические климатические условия, а также повышенные требования к безопасности и качеству покрытия Wi-Fi накладывали ряд ограничений.

Решение, предложенное компанией «Ланит-Интеграция» на базе точек доступа и контроллеров Aruba, соответствует всем заявленным требованиям и, кроме того, полностью совместимо с оборудованием других вендоров.

Посетители и работники парка уже оценили качество сигнала Wi-Fi от Aruba в любое время года, воспользовавшись высокоскоростным безопасным доступом в Интернет. Ожидаемая посещаемость парка – от 10 млн человек в год.

«Для нас это очень важный проект – пожалуй, один из главных проектов 2017 г. Благодаря знаниям и опыту коллег нам удалось реализовать принципиально новое решение на огромной территории в самом центре столицы. Это решение может легко масштабироваться, расти вместе с потребностями парка – будь то внедрение новых сервисов, геолокация или просто увеличение скорости работы сети», – отметила Екатерина Кравченко, руководитель департамента сетевых продуктов Aruba в России.

«В центре столицы впервые создано уникальное парковое пространство, насыщенное высокими технологиями и включающее природные зоны, сложные архитектурные объекты и решения. Наши специалисты оснастили павильоны "Медиацентр" и "Заповедное посольство" комплексной мультимедийной составляющей, которая обеспечивает информационный и развлекательный функционал. Беспроводная сеть развернута в павильоне "Медиацентр" и на всей территории парка "Зарядье", а это более 10 гектаров. Качество интернет-соединения и скорость удовлетворяют потребности самых взыскательных пользователей» – отметил Алексей Пантелеев, заместитель технического директора компании «Ланит-Интеграция».

«Сегодня сложно представить себе жизнь без смартфонов и планшетов. С их помощью мы строим маршруты, покупаем различные товары, заказываем еду, выходим на связь с родными и друзьями, отправляем видео и фотографии. Парк посещает большое количество москвичей и туристов. Благодаря бесперебойной и качественной работе сети Wi-Fi наши гости могут оставаться в режиме онлайн столько, сколько необходимо», – сказал директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.