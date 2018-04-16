Mail.Ru Group добавила в «Диск-О:» поддержку главных облачных сервисов мира

Mail.Ru Group объявила о том, что в обновленной версии облачного сервиса «Диск-О:» для Windows и macOS добавилась поддержка основных облачных сервисов мира. Теперь «Диск-О:» поддерживает работу с пятью облачными сервисами: «Облако Mail.Ru», «Яндекс.Диск», Google Drive, Dropbox и Box. Выросло и максимальное количество дисков – теперь пользователь может подключить до 20.

Веб-приложение «Диск-О:» фактически превращает облака пользователя в жесткие диски. Получить доступ к файлам становится так же просто, как если бы они хранились на компьютере. Вся информация находится в облаках, она не занимает место на жестком диске, копии файлов не создаются в памяти компьютера или ноутбука.

Благодаря обновлениям стало проще работать с несколькими облачными хранилищами. Это особенно актуально для пользователей, которые постоянно работают с тяжелыми файлами: фото, видео, макетами.

Еще одна новая функция: теперь «Диск-О:» умеет добавлять диски по протоколу WebDAV. Кроме того, увеличена скорость работы и повышена стабильность приложения.

«Мы находимся в постоянном поиске решений, способных сделать пользовательские облака еще более доступными и простыми в использовании. Диск-О: упрощает и ускоряет работу как с Облаком Mail.Ru, так и с решениями других игроков рынка. Таким образом мы надеемся принести пользу рынку в целом, а не играть только "на своем поле". Вдвойне ценным и интересным, на наш взгляд, продукт становится из-за того, что аналогичных решений на российском рынке нет. Мы абсолютно уверены, что лишь такими шагами можно популяризовать хранение файлов в облаках и увеличить аудиторию этих сервисов», – отметил Егор Ганин, руководитель облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group.

Пользователи приложения «Диск-О:» работают с хранилищами по-разному. Так, «Облако Mail.Ru» используется в течение всего дня, Google Drive – вечером, «Яндекс.Диск» — в рабочее время.