PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами

PROMT обновила свое приложение для облегчения общения россиян с иностранными туристами и чиновниками, а также для самих туристов.

По прогнозам Ростуризма, на ЧМ-2018 в Россию приедет около 1,5 миллиона болельщиков. Онлайн-переводчик и мобильные приложения Translate.Ru для iOS и Android станут незаменимыми помощниками для общения гостей чемпионата и местных жителей Пользователям приложений доступен не только ввод текста с клавиатуры, но и перевод текстов с фотографий, а также голосовой перевод.

Для комфортного общения на таких масштабных международных мероприятиях, как на ЧМ-2018, в приложениях Translate.Ru был разработан режим «Диалог», значительно упрощающий общение с иностранцами. Запустив приложение в этом режиме, пользователь выбирает языковую пару и произносит нужную фразу на родном языке. Фраза автоматически распознается и переведется на язык собеседника. В результате он тоже увидит и услышит фразу на своем родном языке. Общаться в режиме «Диалог» можно в любой ситуации и в любом месте: в кафе, такси, аптеке или просто на улице.

Более точный перевод можно получить, выбрав одну из встроенных тематик перевода. Например, уже к маю разработчики PROMT расширят тематику «Футбол», дополнив ее названиями стадионов, где будут проходить матчи, и достопримечательностей, а также именами игроков, тренеров, руководителей стран и футбольных ассоциаций, которые приедут в Россию. Кроме общения с туристами, с помощью переводчиков PROMT можно будет следить за новостями ЧМ-2018 не только на официальных российских, но и на зарубежных ресурсах.

Помимо мобильных приложений и сервиса Translate.Ru, обновление коснётся и десктопных решений компании: PROMT Lite, PROMT Master и PROMT Professional 18 версии: к этим программам будет выпущен бесплатный патч с включенным в него словарем по футбольной тематике.