«Центробит» представил платформу «ВТБ Бизнес-Коннект» для торговли на международных площадках

«Центробит», резидент ИТ кластера Фонда «Сколково», создал торговую платформу для банка ВТБ, с помощью которой его клиенты могут проводить сделки купли-продажи товаров и услуг, а также размещать свои товары на международных площадках.

Платформа «ВТБ Бизнес-Коннект» создана на базе разработанной «Центробитом» B2B E-Commerce платформы AGORA. Теперь клиенты ВТБ могут выгружать свои товары в «ВТБ Бизнес-Коннект» и использовать данный ресурс, как отдельный эффективный канал продаж. Клиентами ВТБ являются более 500 000 юридических лиц, которые с помощью интеграции AGORA и Дистанционного банковского обслуживания ВТБ могут покупать и продавать товары, проводя платежи между собой (в данном случае Банк выступает гарантом сделки).

С помощью модуля AGORA Export Manager у поставщиков появилась возможность выгружать свои товары и на торговые площадки - это позволяет выйти на международные рынки. Уже готова интеграция с такими ресурсами как eBay, Amazon, Aliexpress, TMall, Яндекс.Маркет.

Также в скором времени банк ВТБ будет использовать мобильную платформу AGORA, которая обеспечит дистанционный доступ клиентам к торговой площадке «ВТБ Бизнес-Коннект» с любого мобильного устройства.

AGORA обладает многоступенчатой защитой, построенной на многофакторной аутентификации клиента и электронной подписи с использованием средств, сертифицированных ФСБ России. Дата-центры AGORA соответствуют международным стандартам уровня TIER III и требованиям к безопасности банков, платежных систем и предприятий электронной коммерции PCI DSS.

Константин Трофимов, генеральный директор компании «Центробит», отметил: «Кредо компании "Центробит": «Качество и удобство использования наших IT-продуктов - на первом месте». Главной задачей платформы AGORA является автоматизация бизнес-процессов компаний с различным фокусом: продажи или закупки товаров, переход на систему электронного документооборота и т.п. В процессе разработки и интеграции платформы мы столкнулись с проблемами, которые затрагивают современный бизнес - ошибки менеджеров и бухгалтеров, бесконечно обновляемые прайс-листы в Excel, а также бюрократия, которая сильно тормозит проведение сделок. Все эти проблемы мы учли при разработке AGORA, поэтому наши клиенты примерно через месяц после внедрения платформы чувствуют уменьшение нагрузки менеджеров на 20-25%, рост оборота компании на 15% и увеличение скорости обработки документов на 60%. Сотрудничество с банком ВТБ позволило нашей команде подняться на новый профессиональный уровень».

Валентин Окунев, вице-президент, директор по региону управления международного бизнеса департамента стратегии и развития розничного бизнеса Группы ВТБ, сказал: «Для реализации портала «vtbpartners.ru» проектный отдел Банка провел тщательный мониторинг предлагаемых на рынке решений и компаний. Выбор, сделанный в пользу платформы AGORA, оправдал наши ожидания. Готовое решение AGORA позволило в короткие сроки запустить проект и предоставить клиентам банка площадку с функционалом публикации каталога собственной продукции и возможность быстрого и удобного поиска интересующей продукции. Грамотное управление проектом, исполнительность и соблюдение обязательств — это качества, которые выходят на первый план, когда речь идёт о сотрудничестве с компанией"Центробит"».

Екатерина Рыжкова, руководитель направления Retail ИТ-кластера Фонда «Сколково», отметила: «AGORA - это облачная B2B E-Commerce платформа, которая включает промышленные решения для создания B2B-порталов, торговых площадок, электронного документооборота, систем автоматизации продаж и экспорта товарного ассортимента на торговые площадки. Также в платформу включены средства для интеграции с учетными системами 1С, SAP, МойСклад и другими облачными сервисами. Данный комплекс позволяет полноценно автоматизировать как закупки, так и продажи торговых компаний. Рады, что среди клиентов резидента «Сколково» появился еще один знаковый кейс - Группа ВТБ».