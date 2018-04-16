«Яндекс» представил новую концепцию развития «Директа». Из сервиса для размещения контекстной рекламы он превращается в платформу, на которой можно работать со всеми рекламными форматами. Процессы создания и управления кампаниями в «Директе» будут все больше автоматизироваться, чтобы рекламодателям было проще достичь нужных результатов.

«Мы хотим построить такую систему, в которой рекламодатель просто передаёт нам материалы и формулирует цели — а алгоритмы делают так, чтобы бизнес получал максимальную отдачу от вложений в рекламу. Такой подход к продвижению товаров и услуг мы называем беспилотным маркетингом», — сказал Леонид Савков, коммерческий директор «Яндекса».

«Директ» позволяет работать с клиентами на разных этапах воронки продаж. Познакомить аудиторию с брендом поможет медийная реклама — недавно она стала доступна всем пользователям сервиса. Размещать её можно на сайтах «Рекламной сети Яндекса» и на отдельных площадках — используя платформу «Частные сделки». Для работы со спросом есть контекстные объявления и медийно-контекстные баннеры.

В феврале «Директ» стал автоматически создавать на основе текста и изображений короткие видео, которые повышают знание бренда и эффективность контекстных кампаний. Стимулировать повторные продажи позволяют смарт-баннеры — уже несколько недель ими может пользоваться любой желающий. Все эти форматы доступны и на компьютерах, и на мобильных устройствах.

Чтобы автоматизировать процесс создания объявлений, которые показываются в поисковой выдаче «Яндекса», и сделать рекламу более привлекательной для аудитории, «Директ» начал внедрять так называемые трафареты. Это разные варианты дизайна страницы с результатами поиска. Они различаются расположением и форматом рекламных блоков. Каждый раз, когда человек хочет найти и купить товар или услугу, алгоритм подбирает наиболее подходящий трафарет и формирует под него рекламные блоки из материалов, которые предоставили рекламодатели.

Сейчас идёт работа над новым интерфейсом сервиса, который будет внедрён в этом году. В нём можно управлять кампаниями и просматривать статистику по ним на одной странице. Это поможет быстро принимать правильные решения — потому что нужные для этого данные будут перед глазами.