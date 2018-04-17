Бинбанк объявил о возможности подать заявку на кредит через интернет-банк

Бинбанк сообщил о том, что его клиенты теперь могут подать заявку на кредит наличными через интернет-банк «Бинбанк online 2.0», получить одобрение онлайн и скидку на ставку в размере 0,5 процентного пункта.

Для этого достаточно выбрать в интернет-банке раздел «Открыть продукт банка», кликнуть на строчку «Кредит» и заполнить короткую анкету, указав основные личные данные, сумму и срок кредита. После ввода основных параметров клиент увидит предварительно одобренную сумму. Далее нужно завершить заполнение анкеты, указав дополнительные данные. Окончательное решение банк примет в течение двух дней и сообщит о нем клиенту в СМС-сообщении. Также с заемщиком свяжется представитель Бинбанка, чтобы подробно рассказать об условиях одобренного кредита и договориться о встрече.

Офис банка потребуется посетить лишь раз – подписать договор и получить средства.

Напомним, что клиентам Бинбанка также доступна возможность подачи заявки на потребительский кредит через сайт банка. Скидка к ставке в случае обращения в банк через дистанционные каналы (интернет-банк и сайт) составляет 0,5 процентного пункта.

Максимальный срок потребительского кредита в Бинбанке составляет 7 лет, минимальные ставки – 10,49% годовых по кредиту на один год, 12,49% – при сроке от 2 до 7 лет.