MediaTek представил систему на кристалле, которая станет частью решения Microsoft Azure Sphere

MediaTek, международный разработчик полупроводников, объявил о совместной с Microsoft разработке первого чипсета Azure Sphere, MT3620. Azure Sphere — это решение для создания подключенных устройств на базе микроконтроллера (MCU).

MediaTek и Microsoft работают вместе, чтобы разработать специализированный чипсет со встроенным Wi-Fi адаптером и процессором, на котором можно запустить операционную систему для устройств интернета вещей Azure Sphere. В него также встроена поддержка новейших уникальных протоколов системы безопасности Microsoft. Эти чипсеты будут продаваться как часть решения Azure Sphere, обеспечивая покупателей в самых разных индустриях возможностью легко связывать продукты и устройства на базе контроллеров между собой. При этом пользователи будут уверены, что их данные и девайсы надежно защищены Microsoft.

«MediaTek давно сотрудничает с Microsoft в области создания специальных систем на кристалле, которые удовлетворяют актуальные потребности в области связи устройств, — сказал Джерри Ю (Jerry Yu), Корпоративный Вице-президент MediaTek и Генеральный менеджер Intelligent Devices Business Group. Он также отмечает, что MediaTek — ключевой партнер в области производства чипсетов Azure Sphere Partner Program. — Наряду с нашим партнерством с Microsoft и проектной экспертизой, мы также верим в идеи и видение Microsoft. Мы создаем надежные и гарантирующие безопасность решения для интернета вещей — от чипсета до облака, чтобы сделать подключенные устройства практичными для продажи и управления как бизнесу, так и потребителям».

Значительное уменьшение стоимости подключения означает, что миллиарды девайсов на базе микроконтроллеров (MCU) — от бытовой техники и устройств, анализирующих состояние здоровья, до детских игрушек и индустриального оборудования — будут связаны между собой. По мере роста числа подключенных устройств появляется и больше слабых мест. Это значит, что люди и компании будут отдавать предпочтение удобным подключенным устройствам, только если они уверены, что их девайсы, данные и облако в безопасности. Именно поэтому MediaTek работает с Microsoft, чтобы ускорить процесс перехода рынка от автономных устройств на базе микроконтроллера, до безопасных, связанных в облаке девайсов.

«Сегодня обработка данных становится все более мощной и распространенной на всех этапах — от облака до устройства. В следующее десятилетие мы будем наблюдать за упрощением подключения миллиардов устройств между собой, — отметил Гэлен Хант (Galen Hunt), Управляющий директор, Azure Sphere, Microsoft. — Azure Sphere объединяет лучшие наработки Microsoft в области облачных технологий, программного обеспечения и процессоров. Это приводит к созданию уникального подхода к безопасности, который начинается с чипсета и распространяется на облако. MediaTek тесно работала с нами над созданием процессора для этого решения, и мы с радостью анонсируем MT3620, первый сертифицированный чипсет Azure Sphere. Вместе мы представляем основу для нового поколения безопасных «умных» пограничных устройств и решений».

Более девяти миллиардов устройств на базе микроконтроллеров ежегодно выходят на рынок, в связи с чем очень важно, чтобы лидеры индустрии, такие как Microsoft и MediaTek, работали вместе для обеспечения всех сетевых устройств, независимо от их ценовой категории, высоким уровнем встроенной системы безопасности.

С помощью Azure Sphere Microsoft создает новую экосистему, которая состоит из производителей процессоров, новых устройств и оборудования из самых разных индустрий. Вместе они оценивают возможности и риски, связанные с растущим числом устройств интернета вещей и приложений, а также развивают и поддерживают стандарты безопасности.

MediaTek в данный момент выборочно предоставляет чипсеты основным клиентам. На рынке они будут широко представлены начиная с третьего квартала 2018 г.