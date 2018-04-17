«РОЦИТ» и Facebook займутся защитой пользователей соцсети от киберугроз

«РОЦИТ» и Facebook объявили о том, что в рамках совместной деятельности будут развивать совместные инициативы: разрабатывать правила, инструменты и ресурсы для защиты российских пользователей социальной сети от киберугроз.

«РОЦИТ» стал первой российской организацией, которая указана на официальных ресурсах Facebook в качестве партнера и эксперта по вопросам цифровой грамотности, образования родителей и учителей на тему безопасности детей при пользовании интернетом, предотвращения кибербуллинга и суицида среди подростков.

Ключевая задача «РОЦИТ» заключается в просвещении целевой аудитории в удобной и понятной для них форме (печатной информации, инфографик и видеороликов). За создание образовательных материалов отвечают эксперты Facebook.

Первые образовательные материалы для пользователей будут выпущены к началу Российского Интернет Форума (РИФ 2018). Они представят собой короткую памятку, рассказывающую о том, как люди, особенно подростки, могут безопасно пользоваться социальной сетью, как стоит делиться информацией и взаимодействовать с другими пользователями, не подвергая себя и других опасности.

Ульяна Зинина, руководитель по связи с государственными организациями России в Facebook, отметила: «В Facebook мы стремимся найти баланс между тем, как дать людям возможность для самовыражения, и тем, как обеспечить безопасную и комфортную среду для общения, в которой люди относились бы друг к другу с пониманием и уважением. Мы рады партнерам, которые разделяют наши цели и готовы сотрудничать, чтобы помочь людям продолжить безопасное общение в Facebook. Вместе с РОЦИТ мы поделимся с российскими пользователями рекомендациями о том, как обезопасить себя от неприемлемого контента, свободно выражать свое мнение и оставаться на связи с семьей и друзьями на платформе».

«Мы убеждены, что наше будущее зависит от современного образования и знаний, получаемых школьниками и студентами, в том числе с использованием новых технологий. В первую очередь, для гармоничного развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и эффективной работы в цифровом пространстве. Созданные нами материалы помогут молодым людям решить эту задачу и начать относиться к своей деятельности в социальных сетях более осознанно», — сказал директор «РОЦИТ» Сергей Гребенников.