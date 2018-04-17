Сбербанк добавил управление депозитами в приложении для Windows 10

Сбербанк выпустил обновленную версию приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10. Ее ключевым преимуществом стали управление депозитами и интеграция с 1С.

В обновленном «Сбербанк Бизнес Онлайн» на Windows 10 предприниматели могут открывать депозиты, настраивать их условия, продлевать сроки размещения средств и устанавливать неснижаемые остатки. Также новая версия приложения позволяет импортировать платежные поручения из 1С, скачивать выписки из «Сбербанк Бизнес Онлайн» и загружать их в 1С. Кроме того, выписки можно сохранять в формате PDF и в пару кликов отправлять их контактам из справочника (телефонной книги) на гаджете или компьютере.

«99,6% транзакций наших клиентов-предпринимателей осуществляется в электронном виде. "Сбербанк Бизнес Онлайн" использует более полутора миллиона компаний, и из них около 400 тыс. пользователей работают с приложением для Windows 10, — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов. — Поэтому нам очень важно сделать приложение интернет-банка максимально удобным для наших клиентов, постоянно совершенствуя его сервисы и расширяя функциональность».

«Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 дает клиентам целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными банк-клиентами. Пользователю не нужно думать о том, каким браузером он пользуется (не все браузеры совместимы с интернет-банками), не устарела ли версия интернет-банка (обновление происходит автоматически).

Характерной особенностью операционной системы от Microsoft является работа на всех гаджетах. Скачав и установив «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10, пользователи смогут работать с любых устройств на этой операционной системе: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджетов «2 в 1».

Скачать «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 можно в Microsoft Store. Напомним, приложение было запущено 10 октября 2017 г. и стало первой программой в России для бизнес-банкинга, поддерживающего аутентификацию по лицу на основе технологий Windows Hello. На сегодняшний день приложением уже пользуется более 10 тыс. российских предпринимателей.