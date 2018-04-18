РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей

18 апреля 2018 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» открылся 22-й Российский Интернет Форум (РИФ) 2018.

В пленарной сессии РИФ 2018 приняли участие: Леонид Левин (Госдума), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Инесса Ишунькина (Mediascope), Алексей Волин (Минкомсвязь), Карен Казарян (РАЭК), Burcu Tokmak (OC&C Strategy Consultants, Associate Partner), Марина Жунич (Google), Ульяна Зинина (Facebook), John Artman (TechCrunch), Сергей Петров (ИРИ), Андрей Воробьев (КЦ), Сергей Гребенщиков (РОЦИТ), Евгений Васильев (МТТ, генеральный директор), Максим Борзов («Рувентс»).

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с докладом «Рунет сегодня», в котором осветил основные и самые актуальные показатели отрасли. Презентация директора РАЭК была построена на ХАБАХ экосистемы цифровой экономики Рунета. Впервые в Рунете были подробно разобраны каждый из 7 срезов каждого из 10 хабов экосистемы Экономики Рунета.

Государство и общество: 90 млн человек (73% населения) - аудитория Рунета в 2017 году.

Россия входит в десятку стран — лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society Index. У России седьмое место по степени вовлеченности людей в цифровую экономику. Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпохи digital.

«Аудитория Рунета в 2017 году – 90 млн человек (73% населения). Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. Каждый седьмой россиянин пользуется интернетом хотя бы 1 раз в месяц. До 85% россиян будут иметь доступ в интернет к 2020 году. 73 миллиона пользователей (59% от населения) пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы 1 раз в месяц. 20,9% используют исключительно мобильный интернет. Аудитория мобильного интернета в России в 2017 году впервые превысила десктопную аудиторию», - отметил Сергей Плуготаренко.

Говоря о разработке, дизайне, интерфейсах, и юзабилити, Сергей Плуготаренко отметил, что сегодня более 5 000 государственных порталов действуют сегодня в России. У порталов нет единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом. В ближайшем будущем эксперты ожидают появление единой цифровой платформы - маркетплейс с качественным интерфейсом, предоставляющий сервисы и для органов власти, граждан и бизнеса. Запуск платформы должен состояться в 2018 году.

Что касается интернета вещей, то здесь эксперты и аналитики отмечают, что основным драйвером внедрения технологий Интернета вещей в России являются государственные предприятия.

«Хочется отдельно отметить влияние государства на мобильную экономику. 3,8% ВВП ($48,2 млрд) составляет мобильная экономика в России. На 10,7% в год будет расти в среднем в ближайшие 5 лет. Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. Около $500 млн потратили российские пользователи на мобильные приложения в 2017 году. Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. 11 российских компаний в ТОП-20 приложений по загрузкам в 2017 году», -- отметил Сергей Плуготаренко.

Говоря о платформах, которые используют органы власти при общении с гражданами, Сергей Плуготаренко привел интересную статистику: 1,3 млрд госуслуг оказано через портал Госуслуги в 2017 году. 968 - общее число доступных федеральных услуг. 65 млн человек - количество зарегистрированных пользователей портала. 435 млн - количество посещений портала в 2017 году. 5,4 млн человек ежемесячно пользовались мобильным приложением.

Порядка 700 технологических стартапов существует в России на разных стадиях развития. 79% всех российских стартапов находятся в Москве. 26-е место в списке 190 стран по показателю легкости ведения бизнеса занимает Россия согласно оценке Всемирного банка (World Bank’s Doing Business Index). $125 млн составил объем венчурных инвестиций в 2017 году. 79% российских инвесторов в 2017 году работало с российскими стартапами (+13% относительно 2016 года). 13% российских инвесторов в 2017 году инвестировало исключительно в зарубежные проекты (-40% относительно 2016 года). 58% вложений всех венчурных фондов было направлено в ИТ-проекты”.

По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд руб.

Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного рынка с динамикой 22%. Эта тенденция значительно усилится в следующие пять лет – в частности, благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко 2 полугодию 2018 года. 94% роста глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google, Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в интернет-рекламе с 2014 по 2016 год.

Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее. Контекстная реклама (perfomance): 115,4 млрд руб. в 2016 году, 140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%). Веб-разработка и мобильная реклама: 25,6 млрд руб. в 2016 году, 28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%). Медийная реклама (banners): 21,5 млрд руб. в 2016 году, 23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%). Видеореклама: 5,5 млрд руб. в 2016 году, 8 млрд руб. в 2017 году (+45%). Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO): 22,2 млрд руб. в 2016 году, 24,2 млрд руб. в 2017 году (+9%).

Говоря о бизнес-моделях, используемых в области рекламы и маркетинга были отмечены следующие ключевые показатели. Баннер остается наиболее используемым форматом. Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости. Мобильная реклама – один из необходимых элементов digital-стратегии. Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании. В среднем компании используют около 6 рекламных форматов. Наиболее эффективные технологии: ретаргетинг, алгоритмизированные закупки рекламы, системы автоматической оптимизации рекламных кампаний.

Говоря о третьем срезе (Разработка, дизайн, интерфейсы, юзабилити) хаба «Маркетинг и реклама», директор РАЭК отметил, что 6% пользователей интернета в России используют блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат: автоматический запуск видео со звуком, обратный отсчет до появления кнопки закрытия, полное или частичное перекрытием контента.

На 40% сократился объем агрессивной рекламы в Рунете после ее блокировки в Яндекс.Браузере.

Пятый срез (Mobile) хаба «Маркетинг и реклама» примечателен тем, что, по прогнозам аналитиков, на 43% вырастут общие расходы российских рекламодателей на мобильные форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам 2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение в своих рекламных компаниях.

Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба «Маркетинг и реклама» - рынок маркетинга растет на 71% в год в России и на 34% в год в мире.

Показатели по платформам маркетинга и рекламы: на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon, 82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook, 67% пользователей WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение следующих двух лет, в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России, около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост

Объем сегмента финансы и торговля в 2017 году составляет 1725 млрд руб (+26% относительно 2016 года). 36% цифровой экономики России составила электронная торговля товарами и услугами в 2017 году.

Динамика рынка позволяет говорить об оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей из офлайна в онлайн. Рост рынка обеспечен в большей степени за счет роста объема трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок. Доля внутренней торговли в общем объеме рынка снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли приходится на Китай. Мобайл - один из главных драйверов рынка.

Первый срез (Аналитика и данные) хаба «Финансы и торговля» в цифровом эквиваленте представляет из себя: Онлайн-ритейл 706 млрд руб. в 2016 году. 901 млрд руб. в 2017 году (+28%). Онлайн-тревел: 500 млрд руб. 2016 году, 620 млрд руб. в 2017 году (+24%). Услуги и сервисы в интернете: 169 млрд руб. 2016 году, 204 млрд руб. в 2017 году (+21%). Рынок онлайн-платежей 686 млрд руб. 2016 году, 817 млрд руб. в 2017 году (+19%).

Второй срез (бизнес-модели) хаба «Финансы и торговля» - объем российского рынка экономики совместного потребления составляет 230 млрд руб.

Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44 лет. 295 млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямых частных интернет-продаж в России в 2017 году. Около 20% интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи - в роли продавцов или покупателей. Омниканальность - новый тренд клиентского сервиса. Омниканальные ритейлеры, использующие онлайн и офлайн данные, имеют в своем распоряжении в 4 раза больше информации для оптимизации своих маркетинговых усилий. Омниканальные ритейлеры получают самую высокую совокупную прибыль: 7% от общего количества клиентов, 27% от всех продаж.

Общий объем четвертого среза (интернет вещей) хаба «Финансы и торговля» сегодня составляет 85 млрд руб.

На 22% ежегодно будут расти инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные для создания решений интернета вещей в России. $9 млрд превысят расходы на интернет вещей в России в 2021 году. Почти 80% - суммарная доля производителей платформ и ПО и системных интеграторов на рынке интернета вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы связи и производители датчиков и устройств.

Пятый срез (Mobile) хаба «Финансы и торговля» демонстрирует то, что 54% всех мобильных продаж в России совершается в приложениях (среди магазинов, имеющих как мобильный сайт, так и приложение). 20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного устройства. На 50% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество сделок в приложениях. 17% заказов в российских интернет-магазинах и 22% заказов в сегменте трансграничной торговли приходилось на мобильные устройства к сентябрю 2017 года. Компьютер и ноутбук все еще остаются основным устройством для онлайн-покупок, но их доля в общем объеме заказов постепенно снижается.

Шестой срез (Регулирование) хаба «Финансы и торговля» ярко демонстрирует последствия введения 54-ФЗ.

Десятый срез (Стартапы и инвестиции) хаба «Финансы и торговля»

По количеству стартапов в экосистеме технологического предпринимательства в России лидируют отрасли электронной торговли (15% стартапов) и финансовых технологий (13%), при этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование.

Объем инфраструктурного сегмента в 2017 году составил 90,5 млрд руб. (+17% относительно 2016 года) -- это составляет 40,5% от общего плана по устранению цифрового неравенства выполнено в 2017 году.

Первый срез (Аналитика и данные) хаба «Инфраструктура и связь». Аналитики приводят следующие цифровые показатели в данном сегменте: Рынок доменов 2,9 млрд руб. в 2016 году, 3,2 млрд руб. в 2017 году (+10%). Рынок хостинга 6,1 млрд руб. в 2016 году, 6,7 млрд руб. в 2017 году (+10%). Рынок SAAS 8,2 млрд руб. в 2016 году, 10,5 млрд руб. в 2017 году (+29%). Рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд), 59,9 млрд руб. в 2016 году, 70,1 млрд руб. в 2017 году (+17%).

По мнению экспертов, для интернета вещей нужно разворачивать «пятое поколение» беспроводной связи (IMT-2020) со скоростью передачи данных до 10 Гбит в секунду. Пока Международный союз электросвязи (ITU) этот стандарт не ратифицировал. В России также существует проблема с нехваткой свободных частот в необходимом для развертывания сетей для Интернета вещей диапазоне 800 Мгц. Сейчас для устройств российского и европейского диапазона интернета вещей есть две полосы: 864,0–865,0 МГц с периодом активной работы не более 0,1% и запретом на работу вблизи аэропортов и 868,7–869,2 МГц без таких ограничений.

В июле 2017 года в России был сделан первый шаг к введению единого стандарта передачи данных для Интернета вещей. Ассоциация Интернета Вещей направила в Росстандарт заявку на использование NB-FI (Narrow Band Fidelity) - протокола обмена данными в узкополосном частотном диапазоне, в качестве стандарта связи для российского интернета вещей. NB-FI-устройства будут работать на частоте 868 МГц. Данный стандарт позволяет использовать устройства, которые по стоимости значительно дешевле устройств, работающих в других диапазонах. При этом NB-FI отличается энергоэффективностью: устройства в этой сети смогут работать от аккумулятора до десяти лет без подзарядки. Радиус действия одной базовой станции составляет около 10 км, стоимость одной базовой станции составит около 100 тыс. рублей. (из исследования IIoT 2017)

По данным аналитиков, мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной Африке.

Доля рынка смартфонов достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста.

Объем сегмента цифрового контента в 2017 году составил 70 млр .рублей (+11% относительно 2016 года).

Аналитики РАЭК называют следующие тренды в области потребления медиаконтента: цифровая трансформация ТВ, умное производство контента, власть цифровых платформ, слияния и поглощения.

Аналитики РАЭК приводят следующие цифровые показатели: Онлайн-видео (модель AVOD учитывается в сегменте “Маркетинг и реклама”) 4,6 млрд руб. в 2016 году, 5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году, 3 млрд руб. в 2017 году (+7%). Онлайн-видео (модель AVOD учитывается в сегменте “Маркетинг и реклама”) 4,6 млрд руб. в 2016 году, 5,1 млрд руб. в 2017 году (+12%). Онлайн-музыка 2,8 млрд руб. в 2016 году.

69,3 млн. человек или 47% населения - аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек - количество платящих пользователей онлайн-видео. Почти 40% рынка онлайн-музыки приходится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1 млн платных подписчиков музыкальных сервисов. Мобильные игры - лидеры по ростам дохода в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по доходам.

На 30% увеличилось количество покупателей электронных книг в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Высокие темпы роста демонстрирует подписная модель распространения электронных и аудиокниг.

Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с 60,5% до 58,5%. 4,47 млрд руб. - доходы онлайн-видеосервисов от платной модели в 2017 году. Рост по сравнению с 2016 годом составил 91%. С 40% до 59% выросла доля подписки в структуре пользовательских платежей.

4,340 млрд загрузок приложений сделано в России в 2017 году. Затраты потребителей на российском рынке приложений составили $580 млн против $420 млн годом ранее. Россия впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильных приложений. На 70% больше книг было куплено в мобильных приложениях в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Разработка мобильных игр является самым быстрорастущим сегментом рынка онлайн-игр в России. На всемирном ландшафте в области мобильных приложений — России стала лидером. У нас покупают и потребляют больше, чем где либо.

26,3 млн жителей России использовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в 2017 году (-9% относительно 2016 года). Более 26 млн жителей России пользуются мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео. Десктопы перестали быть основным средством просмотра видео в интернете - наша страна переходит в мобайл. Также хочу отметить растущую популярность Smart TV, чему, в частности, способствует выход на рынок китайских производителей технологий Smart TV.

Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие «Пакета Яровой». С 1 июля 2017 года в силу вступил Закон о регулировании аудиовизуальных сервисов (87-ФЗ), который наложил ряд обязанностей на владельцев аудиовизуальных сервисов: учет пользователей способами, установленными Роскомнадзором, не допускать распространения информации, содержащей государственную тайну, призывы к экстремистской деятельности, порнографию, телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированных в соответствии с Законом о СМИ, классификация контента в соответствии с возрастными категориями детей.

Платформы цифровой дистрибуции контента завоевывают аудиторию посредством роста рынка смартфонов. В частности, российские пользователи все больше используют платные платформы потребления аудио- и видео - контента. Наше общество готово платить за легальный качественный контент. Это, безусловно, является одним из драйверов роста экономики Рунета и онлайн-бизнеса, стартапов.

По мнению аналитиков РАЭК, рынок стартапов насыщен игроками, и дальнейшее развитие может идти только путем слияний и поглощений. При этом, покупателем могут выступать как медиа конгломераты, так и интернет-компании. Этот тренд будет продолжаться.

2017 год был «богат» на киберпреступления -- утечка данных Uber, Equifax, эпидемии WannaCry, ExPetr и BadRabbit — все это произошло в 2017 году.

57% всех кибератак составили массовые кибератаки по итогам 2017 года.

Стоит отметить, что рядовые пользователи в 2017 году были главной целью киберпреступников (26% всех атак), а самыми похищаемыми данными являлись: медицинская информация и данные платежных карт.

Аналитики выделяют следующие тренды кибербезопасности: появление новых вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет, использования новых технологий, инфраструктурные киберугрозы, атаки на криптовалюты, пользователь по-прежнему остается «слабым звеном» и одним из основных инструментов киберпреступников. «Политизация» оценок информационных угроз и вызовов.

Аналитики наблюдают рост популярности модели «вымогатели как услуга» (ransomware as a service) и как следствие следствие - удешевление стоимости кибератак. В среднем атаки стали содержать больше этапов, а в их выполнении стало участвовать больше людей. Это подтверждается и популярностью таких методов, как supply chain attack и атаки drive-by.

В 2017 году акцент кибератак в сфере интернета вещей переключился со взлома отдельных устройств на облака и IoT-платформы. 124 000 устройств объединил под своим управлением самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новых IoT-устройств, и, как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак.

В 2017 году обнаружено: 5 730 916 вредоносных установочных пакетов (почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015), 94 368 мобильных банковских троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году); 544 107 мобильных троянцев-вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году, и в 17 раз больше, чем в 2015).

AI-методики могут помочь в решении многих задач обеспечения кибербезопасности, например, обнаружение аномалий или помощь в автоматизации. Однако намного эффективнее AI работает уже сегодня в области атак и их автоматизации. Анализ больших данных предоставляет уникальные возможности для предиктивного анализа проведения и, как следствие, возможности превентивно, а не постфактум реагировать на угрозы информационной безопасности.

В рамках своего выступления директор РАЭК упомянул, какие законодательные инциативы были инициированы в 2017 году: утверждена программа «Цифровая экономика», одним из векторов которой является обеспечение информационной безопасности, в различных отраслях развиваются центры по противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационных систем в каждой из отдельных отраслей.

Инвестиции компаний в безопасность - одна из самых быстрорастущих статей расходов. Сегодня активно в тройки лидеров по количеству инвестиций: сотрудничество между бизнес-подразделениями и командами по цифровизации и ИТ; обеспечение кибербезопасности новых бизнес-моделей, безопасность интернета вещей.

Сегодня 2,3 млн человек занято в национальной цифровой экономике, при этом более чем на 70% (с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюджетных мест) вырос государственный заказ на ИТ-специалистов за последние два года.

Однако, до 6,7 млн рабочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием технологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования квалификации. Одновременно будут генерироваться новые рабочие места, связанные, в том числе, с когнитивными технологиями и алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT, машинному обучению, Big Data, робототехнике).

На сегодняшний день заметен быстрый рост онлайн-образования и за ближайшие 5 лет увеличится объем рынка с 20,7 млрд рублей до 53,3 млрд рублей.

Ознакомиться с презентацией Сергея Плуготаренко можно здесь. https://2018.rif.ru/files/reports/runet_today.pdf