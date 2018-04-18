 

TelecomDaily: выручка российских онлайн-кинотеатров в 2017 году достигла 11,6 млрд рублей

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, Текст: Владимир Бахур

По данным ИАА TelecomDaily, суммарная выручка онлайн-кинотеатров в России по итогам 2017 года составила 11,6 млрд руб. (без учета НДС). По итогам 2016 года – 8,5 млрд руб. Рост за год составил почти 37%.

Приведенные цифры имеют минимальную погрешность по отношению к реальному объему рынка онлайн видео и значительно меньше, чем у коллег из других аналитических агентств, которые берут оценки игроков рынка, без проверки реальности предоставляемых данных. 

Значительное количество участников рынка, работающих по модели AVOD, показывают в рекламной выручке компании рекламные бюджеты, которые разместил на видеоресурсе рекламодатель, другие – средства, которые пришли на платформу. Следовательно, первые отражают выручку без вычета комиссии агентствам (она составляет порядка 40%), другие – с ее вычетом. Также часть компаний показывает выручку заметно большую, чем приходит к ним на счета российских компаний, тем самым реализуя перевод части денежных средств на счета третьих лиц без уплаты налогов. Все это делает рынок не прозрачным и ставит компании в неравные условия с точки зрения признания результатов их деятельности в профессиональном сообществе. 

Еще одной причиной необъективности рынка являются системы финансовой отчетности: одни игроки публикуют свою отчетность по МСФО, другие – по РСБУ, показатели которых сравнивать между собой зачастую некорректно (например, выручка от доступа к годовой платной подписке сервиса по МСФО будет признаваться частями в течение 12 месяцев, а в РСБУ – одномоментно в месяц подключения годовой подписки). 

Таким образом, многие данные по объемам рынка и долям компаний, опубликованные в СМИ, на сегодняшний момент, являются некорректными и сильно искажают реальные экономические показатели рынка, мешая его объективной и прозрачной оценке. 

Отличительной особенностью отчета является обязательное сравнение финансовой информации, представляемой компаниями с их финансовыми отчетами (РСБУ, МСФО), пересчет данных и попытку привести показатели к единой системе координат, что дает возможность значительно снизить погрешность оценок и увидеть более достоверные цифры. 

Лидерами рынка по общей выручке по итогам 2017 года являются: IVI занимает первое место с долей 20,9%; Youtube занимает вторую позицию с долей 15,5%; Ростелеком, единственный из операторов ШПД присутствующий в рейтинге занимает 3 место с долей 10,4%.

Доля платной модели год от года увеличивается и достигла по итогам года 56,5%; доля от рекламной модели, напротив, снижается и по итогам 2017 года достигла 43,5%.

Лидером по динамике выручки среди всех онлайн-кинотеатров РФ за период 2016/2017 стала компания TVZavr (+108,1%), далее идут МегаФон (+89,8%), OKKO (+78,5%)

Максимальная доля аудитории онлайн-видео остается за категорией ПК и ноутбуки (48%), на домашние экраны приходится 26%, на мобильные экраны – 26%. 

Рынок демонстрирует значительный рост, однако при этом многие компании все равно стараются предоставить свои достижения с еще большим преувеличением, что, по сути, размывает истинную картину. Причины этого находятся на поверхности, так как почти все их них выставлены на продажу и есть необходимость улучшить показатели деятельности. 

Наиболее открытыми компаниями, т.е. которые предоставляли по запросу все необходимые достоверные данные, вплоть до финансовых отчетов являются Tvzavr, Ростелеком, ivi. 

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Внимание к онлайн-видеосервисам со стороны государства будет расти. Уже приняты первые существенные поправки в законодательство в части регулирования онлайн-кинотеатров. Их фактически приравняли к СМИ и ограничили долю иностранного капитала в 20% (при условии, что доля пользователей из РФ превышает 50%). Изменились правила выдачи прокатных удостоверений на фильмы, в том числе и для показов через сервисы «видео по запросу». 

Несмотря на все имеющиеся сложности (давление законодателей, ограниченный прирост новых зрителей, экономическую нестабильность и проч.), текущая ситуация благоприятна для развития онлайн-кинотеатров. Онлайн-сервисы «видео по запросу», работающие в легальном сегменте, в ближайшие годы имеют большой потенциал развития на отечественном рынке, поскольку практически отсутствует конкуренция со стороны потенциально мощного соперника – операторов платного телевидения. 

Блокировки пиратских ресурсов заметно влияют на модель поведения пользователей и, как следствие, способствуют росту платных моделей монетизации. Перед онлайн-кинотеатрами стоит важная задача - создать привычку обращения к онлайн-видеосервисам, наработать характерные ситуации и обстоятельства использования легальных видеосервисов.

Если раньше одним из основных инструментов конкуренции было наращивание библиотек контента, то теперь в основе конкурентной борьбы будет лежать понимание потребностей зрителя, его предпочтений относительно жанров видео, экранов и типичных обстоятельств просмотра. Опыт зарубежных кинотеатров показывает, что производство собственного контента – одно из мощных орудий в конкурентной борьбе, которое позволяет привлекать и удерживать пользователей. 

В ближайшие несколько лет будет расти доля просмотров длинного видео через приложения Smart TV, и это будет происходить преимущественно в сегменте легальных видеосервисов.

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