Команда «Яндекс.Просвещения» показала образовательную платформу

«Яндекс.Просвещение», совместное предприятие «Яндекса» и «Просвещения», впервые представило образовательную платформу для школ. С ее помощью ученики могут выполнять задания онлайн и сразу видеть свои успехи, а учителя – следить за прогрессом каждого ребенка.

С новой платформой уже работают учителя и школьники в ста классах. В проекте участвуют школы из разных городов России. На платформе с начала года доступно более 16 тыс. заданий по математике для 2–4 классов, недавно к ним добавились задания по русскому языку. Сейчас платформа работает в тестовом режиме и до его завершения будет предоставляться бесплатно.

Платформа позволяет давать задания всему классу или отдельным ученикам. Упражнения проверяются автоматически – благодаря этому у учителя остается больше времени для индивидуальной работы. После того как ученики выполнят задания, учитель может ознакомиться со статистикой по классу и увидеть полную картину для каждого ученика: сколько времени ребенок потратил на то или иное задание, каким путем шел, где допускал ошибки.

В перспективе платформа поможет повысить индивидуальные результаты школьников. Здесь пригодятся технологии «Яндекса» в области обработки больших данных. Анализ статистики, которую собирает платформа, поможет выявить наиболее сложные для ребят темы, предсказывать успеваемость школьников и строить индивидуальные образовательные траектории.