Uniteller подключила эквайринг российскому интернет-магазину Pantone

Uniteller объявила о подключении возможности проведения безналичных оплат на сайте бренда Pantone в России https://www.pantone.ru/, эксклюзивным дистрибутором которого является компания «Графитек».

С сентября 2017 года Uniteller предоставляет клиентам интернет-магазина надежность и безопасность приема банковских карт, так как платежный сервис Uniteller работает по международному сертификату безопасности индустрии платежных карт PCI DSS.

Руководитель отдела прямых продаж компании «Графитек» Алексей Орешкин отметил: «Возможность оплатить заказ онлайн на сайте магазина способствует оптимизации процесса обслуживания наших клиентов. Оплата занимает меньше минуты, что экономит время наших покупателей».

Директор по маркетингу и PR Uniteller Виктория Рожок сказала: «Платежному сервису Uniteller помимо крупных российских компаний, доверяют бренды с мировым именем, такие как Pantone. Сегодня ни одна крупная компания не может представить себе успешное продвижение бренда без использования решений Pantone, мирового лидера рынка. Наши клиенты, ведущие компании, также выбирают UNITELLER за международный подход и инновационные решения. Это объединяет Uniteller и Pantone».