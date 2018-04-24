«Яндекс.Директ» изменил подход к расчету ставок

С 24 апреля 2018 г. сервис «Яндекс.Директ» будет показывать ставки, позволяющие получить тот или иной объем трафика, а не место в результатах поиска, как было раньше. Это поможет рекламодателям точнее планировать свой бюджет.

Изменения в расчете ставок связаны с внедрением в поиск трафаретов — вариантов дизайна результатов поиска. Трафареты различаются расположением и форматом рекламных блоков и используются, когда люди хотят найти и купить товар или услугу. Каждый раз алгоритм выбирает тот трафарет, который больше всего соответствует теме запроса и позволяет привлечь максимум трафика. Сейчас в поиске доступно несколько трафаретов, и их количество будет постепенно расти. На объем рекламы в поиске это никак не повлияет.

Так как дизайн выдачи постоянно меняется, позиция рекламы в поиске уже не связана напрямую с объемом трафика. Поэтому сервис и поменял подход к расчету ставки. Сами торги при этом не изменятся. Цена за клик будет формироваться, как и раньше, на основе VCG-аукциона, а более качественные объявления — занимать лучшие места по более низкой цене. При оценке качества рекламы «Яндекс» анализирует ее соответствие запросу, текст, а также содержание страницы, на которую она ведет.

«Мы строим нашу рекламную платформу таким образом, чтобы рекламодатели получали максимальную отдачу от своих инвестиций. Внедрение трафаретов сделает рекламу более привлекательной для аудитории, а значит, и более эффективной для рекламодателей. А чтобы в новых условиях торги оставались для наших клиентов понятными и прозрачными, мы изменили подход к расчету ставки», — сказал Леонид Савков, коммерческий директор «Яндекса».

«Яндекс.Директ» — это сервис, который позволяет проводить самые разные рекламные кампании. С его помощью можно решать множество задач: от привлечения новой аудитории до удержания клиентов. Директ размещает рекламу на страницах результатов поиска «Яндекс»а и на сайтах Рекламной сети. Потенциальные клиенты могут видеть ее на компьютерах, смартфонах и Smart TV. С 2015 г. в «Яндекс.Директе» работает VCG-аукцион.