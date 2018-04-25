«БАРС Груп» обеспечила жителей Чечни записью к врачу через мобильные устройства

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, обеспечила жителям Чеченской Республики возможность записи на прием к врачу через мобильные устройства. Компания модифицировала электронную регистратуру региональной медицинской информационной системы региона (РМИС), создав и внедрив мобильное приложение «Личный кабинет пациента».

«Мобильное приложение для пациента – это удобный помощник для мониторинга и контроля собственного здоровья. Скачав его, житель региона может дистанционно записываться на прием к врачу. Также решение позволяет пользователю всегда иметь доступ к электронной медицинской карте – в «личном кабинете» приложения доступна вся хронология приемов и рекомендации от докторов», - отметила заместитель генерального директора «БАРС Груп» по направлению «Здравоохранение» Ирина Карпунина.

Приложение можно установить на мобильные и планшетные устройства. Информация в приложении доступна из РМИС в режиме реального времени. При выборе профиля медицинской помощи пользователь видит список медицинских организаций (МО), в которых подобная помощь доступна. У жителя отображается список тех МО, к которым он прикреплён, а также тех, в которые можно записаться без имеющегося прикрепления.

В «личном кабинете» пользователь может посмотреть расписание выбранных врачей, записаться на прием, а также установить PUSH - уведомления о новых визитах и записях. В приложении отражается история посещений и рекомендации из электронной медицинской карты. Помимо Чеченской Республики в настоящее время решение разработано и внедрено в следующих регионах: Новосибирская область, Республика Северная Осетия – Алания и Калининградская область.

Приложение доступно для скачивания в Google Plaу и App Store.