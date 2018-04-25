Opera представила новый мобильный браузер Opera Touch

Opera объявляет о выходе двух новых продуктов – нового мобильного браузера Opera Touch и новой версии браузера Opera для компьютеров.

Opera Touch создан для тех, кто привык пользоваться интернетом в движении. Новый мобильный браузер легко синхронизируется с обновленной десктопной версией Opera без необходимости ввода пароля или логина.

«Сегодня мы представляем новый формат работы в интернете, в котором пользователи получают непрерывный поток контента на всех своих девайсах», – отметил Кристиан Колондра, исполнительный вице-президент и руководитель направления Opera Browsers.

Согласно исследованию Opera, проведенному среди американских пользователей смартфонов, 86% респондентов предпочитают пользоваться мобильным интернетом, держа смартфон в одной руке, будучи при этом занятыми другой активностью, будь то поездка в общественном транспорте, шопинг, прогулка или прием пищи. При этом существующие сегодня мобильные браузеры часто требуют использования обеих рук для ввода того или иного поискового запроса или же веб-адреса, что бывает довольно некомфортно.

Opera Touch решает эту проблему. Инновационная навигация браузера создана так, чтобы им было удобно пользоваться одной рукой. Это делает работу в интернете еще более удобной.

«Мы сгруппировали ключевые функции, и теперь они всегда находятся на расстоянии вытянутого пальца. Это значит, что в отличие от большинства других браузеров, вы можете легко и удобно пользоваться интернетом и искать что-то в сети, находясь при этом в движении», – сказал Мачей Коцемба, менеджер по продукту Opera.

Первое, что заметит пользователь в Opera Touch, – это то, что браузер открывается сразу в режиме поиска, позволяя тут же найти интересующую информацию в сети. После ввода запроса Opera Touch не потребует от пользователя каких-либо дополнительных кликов для старта поиска.

Opera Touch также поддерживает голосовой поиск и позволяет сканировать QR и штрих-коды. Эти функции делают браузер еще более полезным для пользователей, которые находятся в движении.

В нижней части браузера располагается кнопка быстрого доступа FAB (Fast Action Button) для максимально удобной работы с Opera Touch одной рукой. Эта кнопка всегда находится на экране браузера и предоставляет прямой доступ к последним вкладкам и к функции поиска. Кроме того, она позволяет пользователю просматривать все функции браузера одним нажатием пальца.

Согласно исследованию Opera, 69% пользователей смартфонов не используют функцию синхронизации в своем браузере. Кроме того, 65% пользователей для того, чтобы сохранить ссылку на какой-либо сайт или же вернуться к нему позднее на компьютере, посылают ссылку на свой email или же себе в виде сообщения. Это происходит из-за того, что процесс синхронизации довольно часто оказывается слишком сложным и требует выполнения до 13 различных действий.

После сканирования QR-кода с помощью Opera Touch пользователю становится доступна функция Flow, с помощью которой можно делиться ссылками, изображениями, видео и заметками между своими устройствами. Flow доступен в Opera Touch и в обновленной версии браузера Opera для компьютеров. И она не требует каких-либо логинов или паролей.

Каждый раз, когда тот или иной контент добавляется во Flow на одном устройстве, этот же контент моментально появляется и на другом устройстве. Flow иcпользует сквозное шифрование и работает независимо от операционной системы или производителя девайса.

Браузер Opera для компьютеров также был обновлен. Новая версия синхронизируется с браузером Opera Touch с помощью функции Flow. В ней также появилась возможность мгновенного поиска, позволяющая быстро находить информацию в сети и управлять открытыми вкладками. Достаточно нажать комбинацию клавиш ALT+Space или соответствующую кнопку на боковой панели для запуска поиска.

Браузер Opera Touch доступен для Android и в скором времени станет доступным для iOS.