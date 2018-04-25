Visa и «Эвотор» разработали комплексный продукт для эквайринга в преддверии ЧМ-2018

«Эвотор», производитель онлайн-касс и сервисов по автоматизации для малого бизнеса, совместно с Visa предложили малым предприятиям торговли и услуг новое решение по эквайрингу. Совместный продукт «Эвотора» и Visa поможет торговым точкам и предприятиям общепита подготовиться к наплыву туристов в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Предприниматели могут приобрести комплект оборудования, в который входят одна из 4-х моделей онлайн-кассы «Эвотор» (5, 7.2, 7.3 и 10), PIN pad PAX SP30 и бесплатный драйвер для его подключения, бесплатное приложение для активации эквайринга, а также специальные наклейки на кассу и вход в торговые точки с брендами международной платежной системы Visa, позволяющие покупателям – российским и иностранным туристам – издалека видеть, что предприятие принимает к оплате банковские карты.

Специализированное приложение по активации эквайринга от сервиса «Прими Карту!» – «Прими Карту с «Эвотор» Visa» – устанавливается автоматически при первом подключении кассы «Эвотор» к Интернету. Далее через личный кабинет пользователь в приложении вводит всю необходимую информацию и выбирает один из банков, предоставляющих услугу эквайринга в рамках данной программы – ВТБ, банк «Русский Стандарт» или Бинбанк. Удаленная активация эквайринга займет не более 3-х дней. Комиссия торговой точки за эквайринг составит 2% без скрытых платежей, доплат и фиксированных ставок при снижении оборота.

Генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина сказала: «Мы видим, что переход на электронные платежи несет реальную выгоду малому бизнесу – повышается скорость обслуживания клиентов, растет средний чек, в целом торговая точка воспринимается потребителями как более современная и надежная. Готовить инфраструктуру приема электронных платежей в малом бизнесе необходимо, так как впереди нас ждет большое футбольное событие, на которое ожидается на 300-500 тыс. иностранных туристов больше, чем обычно приезжают в этот период года в Россию. Для нас важно обеспечить им возможность совершать оплату безопасным и удобным способом. Помогая российским предпринимателям – владельцам небольших магазинов, ресторанов и кафе – подключить эквайринг, мы вместе с тем повышаем привлекательность бизнеса и расширяем их клиентскую базу».

Андрей Романенко, генеральный директор компании «Эвотор», отметил: «Мы рады предложить предпринимателям новый продукт, который очень выгоден по цене и удобен в использовании, и предоставляет малому бизнесу возможность увеличения выручки, а как следствие – и прибыли, за счет принятия к оплате карт, а также дополнительные преимущества за счет новых современных технологий. Полный комплект оборудования в рамках предложения "Эвотор Visa" обойдется предпринимателю в среднем (в зависимости от модели смарт-терминала) на 30% дешевле, чем покупка каждого элемента отдельно. В итоге предприниматель получает не только самую современную кассу с эквайрингом, но и возможности использования других сервисов из Магазина приложений "Эвотор", которые помогут бизнесу расти, развиваться и конкурировать в том числе с крупным ритейлом».