Mail.Ru Cloud Solutions при поддержке Nvidia запускает в России облачные вычисления на GPU

Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) при поддержке Nvidia представляет новый сервис – облачные вычисления на базе графических процессоров (GPU). В качестве аппаратной платформы используются ускорители вычислений Nvidia Tesla V100.

С развитием технологий увеличивается объем задач, которые требуют серьезных вычислительных мощностей: машинное обучение, рендеринг видео с обилием компьютерной графики, обработка больших данных, обучение нейросетей, кодирование видеопотоков и так далее. При этом растут и требования к производительности: массивы данных увеличиваются, компьютерная графика становится реалистичнее, алгоритмы машинного обучения – сложнее. Обеспечить необходимый уровень производительности в сложных вычислительных задачах сегодня могут только платформы на базе GPU.

Mail.Ru Cloud Solutions при поддержке Nvidia делает доступными мощь высокопроизводительных GPU для российских пользователей. Исследователи и компании получат доступ к ускоренным вычислениям в облаке через серверы MCS.

Больше не нужно закупать карты и серверы и платить за их простой. Клиент MCS может заказать нужный объем ресурсов с посекундной тарификацией для сокращения расходов и масштабировать решение при увеличении объема проекта. Многоядерная архитектура процессоров Nvidia Tesla V100 позволяет, например, обучить нейросеть за несколько часов вместо нескольких недель, которые потребовались бы раньше. При этом пользователь оплачивает только использование сервиса в течение этих часов, а не покупку целого сервера.

«Распределенные вычисления – задача непростая. Не имея прямого доступа к вычислительным мощностям, разработчики не могут быстро проверить свою идею, что тормозит развитие IT в России. Mail.Ru Group стремится сделать современные технологии максимально доступными. С запуском облачных вычислений на GPU любой желающий может взять в аренду современные графические процессоры и проверить свои гипотезы. Мы искренне надеемся, что доступ к возможностям высокопроизводительных GPU Nvidia в облаке даст плоды в виде новых технологических стартапов», – сказал руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин.

Заявку на тестирование сервиса можно оставить здесь. Доступ к облачным вычислениям будет предоставляться по заявке в порядке живой очереди.

Новый сервис предоставляется на базе облачной платформы Mail.Ru Cloud Solutions. Облачная инфраструктура MCS позволяет арендовать виртуальные серверы, организовать работу с часто используемыми «горячими» данными и сохранить файлы, которые запрашиваются редко.

Серверы Mail.Ru Cloud Solutions расположены на территории России, что обеспечивает минимальное время отклика и соответствие требованиям законодательства РФ.

В январе 2018 г. Mail.Ru Group объединила все облачные сервисы для бизнеса (Infra, Hotbox и Icebox) в отдельное направление под брендом Mail.Ru Cloud Solutions (MCS).

Mail.Ru Cloud Solutions предлагает клиентам доступ к приватной виртуальной сети, объектному хранилищу и хранилищу для бэкапов, балансировщику нагрузок, сетевым системам хранения данных NAS, NFS, CIS, блочному хранилищу, сервису управления конфигурациями.