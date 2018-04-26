Uniteller подключил интернет-эквайринг московскому театру «Et Cetera»

Uniteller, международная процессинговая компания, подключила безналичный расчет на сайте московского театра «Et Cetera». За время работы сервиса Uniteller на сайте театра «Et Сetera» было проведено уже более 8 тыс. транзакций, что говорит о том, что театралы предпочитают удобство и быстроту оплаты.

По словам Министра культуры РФ Владимира Мединского в России сейчас наблюдается настоящий «театральный бум». Посещаемость театров выше, чем когда-либо. Во многом такой бум объясняется тем, что театры перестают быть консервативными, напротив, становятся открытыми новым технологиям и своим зрителям.

Александр Калягин создал театр в 1993 году и с тех пор является его неизменным художественным руководителем. «Et Сetera» – это живой открытый театр, существующий вне каких-либо догматов, жестких идей, сформулированных театральных манифестов.

Художественный руководитель театра Александр Калягин, отметил: «Удобная оплата билетов прямо на сайте позволяет театру "Et Cetera" расширить зрительскую аудиторию».

Генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин, сказал: «Многие знают, что глава Союза театральных деятелей Александр Калягин выступил за то, чтобы был объявлен Год театра. Культуре, в частности, театру, нужно уделять особое внимание. Театр выполняет важную роль – способствует духовному и нравственному развитию и просто восполняет естественную потребность человека в прекрасном. Нельзя забывать, что за любой театральной постановкой стоят люди, которые отдают себя театру целиком. Так и в Uniteller люди делают все возможное, что сделать театр немного ближе».

Процессинговый центр Uniteller уже подключил сервис безналичного расчета таким крупным учреждениям культуры, как Московская Филармония, Московский Театр студии О.Табакова, Цирк Братьев Запашных, Большой Московский Цирк, Цирк на Цветном Бульваре, театр «Геликон-опера» и т.д.