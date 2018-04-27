В магазине приложений Windows 10 появился iTunes

В официальном онлайн-магазине Microsoft появился медиаплеер для воспроизведения музыки и фильмов iTunes.

В Microsoft Store появился медиаплеер iTunes. С помощью приложения пользователи могут скачивать и наслаждаться любимой музыкой, фильмами, телешоу на любом устройстве на Windows 10.

Через iTunes можно подписаться на Apple Music и слушать свою собственную медиатеку и 45 млн песен онлайн или офлайн без всякой рекламы. Также пользователям приложения раньше других будут доступны музыкальные новинки, подкасты, радио, эксклюзивные плейлисты.

iTunes можно установить бесплатно, а также попробовать Apple Music в течение трех месяцев.